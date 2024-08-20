Каждое пятое обращение в рекрутинговые центры Украины поступает от женщин, — Минобороны

По словам представителя Минобороны Алексея Бежевца, нормативных ограничений для реализации женщины в армии нет, однако до сих пор существуют определенные стереотипы у некоторых командиров воинских частей.

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Около 20% всех обращений в рекрутинговые центры Украины поступают от женщин, что свидетельствует о значительном потенциале. Об этом в эфире телемарафона заявил представитель Министерства обороны Украины по вопросам рекрутинга Алексей Бежевец.

"Для женщин на сегодня есть возможность найти себя в военной службе, реализоваться как специалисту. Нормативных ограничений по этому поводу нет", — сказал Бежевец.

Он пояснил, что определенные ограничения в восприятии женщины, как военнослужащей носят психологический и культурный характер.

"Армия — большой живой организм, где есть очень много совершенно разных специалистов военного дела, у которых есть определенные стереотипы относительно того, на какой должности в армии женщина может себя реализовать. Здесь наша работа заключается в том, чтобы убеждать командиров воинских частей: на сегодня это важно и правильно — находить соответствующие позиции женщинам, которые добровольно решили присоединиться к армии", — подчеркнул Бежевец.

По его словам, сейчас наибольший интерес среди рекрутов, независимо от того мужчина это или женщина, вызывают вакансии в подразделениях, специализирующихся на работе с беспилотниками и наземными дронами.

Кроме того, рекруты часто откликаются на вакансии в сфере разведки.

Также, по словам Бежевца, постоянный спрос сохраняется на должности, связанные со службой в штабах, где можно эффективно применять знания из своей гражданской специальности.

Напомним, 12 августа "Украинская правда" обнародовала материал, в котором говорится о том, что осенью в мобильном приложении "Резерв+" появится новая функция онлайн-рекрутинга.

20 августа издание The New York Times опубликовало статью о том, как во время войны украинские женщины работают на "традиционно мужских" работах.