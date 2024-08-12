Мужчины смогут мобилизоваться в ВСУ через "Резерв+": что известно о новой функции приложения

Функция онлайн-рекрутинга на базе "Резерв+" появится осенью. По словам заместителя министра обороны Екатерины Черногоренко, электронные повестки не будут внедряться из-за отсутствия законодательной базы.

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В мобильном приложении "Резерв+" появится новая функция. Речь идет об онлайн-рекрутинге. Об этом говорится в материале УП.

Новая функция в "Резерв+"

По словам заместителя министра обороны Екатерины Черногоренко, новая функция в приложении появится уже этой осенью. Так, на базе "Резерв+" запустят онлайн-рекрутинг. В результате граждане смогут присоединиться к армии по собственному желанию, однако в соответствии с запросом, который будет формировать Генштаб ВСУ.

Кроме этого, она подчеркнула, что Минобороны не будет внедрять электронные повестки, ведь сейчас для этого нет законодательной базы.

Электронный военный билет в "Резерв+"

Электронный военный билет в приложении приравнен к бумажному аналогу. Однако иногда сотрудники ТЦК, полиции или ГПСУ игнорируют этот факт и отказываются принимать электронный документ и требуют бумажный.

В таком случае человек имеет право запросить персональные данные должностных лиц или обратиться в поддержку "Резерв+", которая фиксирует и анализирует каждый случай. После чего ситуацию решают в координации с представителями Сухопутных сил, МВД или ТЦК.

В частности, с начала функционирования приложения в поддержку поступило около 30 обращений от военнообязанных, рассказала Екатерина Черногоренко.

Напомним, заместитель Минобороны Екатерина Черногоернко рассказала о планах перевести в приложение "Резерв+" все услуги, предоставляемые ТЦК и СП. В результате украинцам не нужно будет каждый раз лично приходить в военкомат.

Ранее член комитета ВР по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский сообщил, что представители ТЦК не имеют права говорить, что документ, сгенерированный в "Резерв+", не соответствует требованиям украинского законодательства. По его словам, в подобных случаях нужно обратиться на горячую линию.