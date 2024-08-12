Чоловіки зможуть мобілізуватися до ЗСУ через "Резерв+": що відомо про нову функцію застосунку

Функція онлайн-рекрутингу на базі "Резерв+" зʼявиться восени. За словами заступниці міністра оборони Катерини Черногоренко, електронні повістки не впроваджуватимуться через відсутність законодавчої бази.

Related video

У мобільному застосунку "Резерв+" зʼявиться нова функція. Йдеться про онлайн-рекрутинг. Про це йдеться у матеріалі УП.

Нова функція в "Резерв+"

За словами заступниці міністра оборони Катерини Черногоренко, нова функція в застосунку зʼявиться вже цієї осені. Так, на базі "Резерв+" запустять онлайн-рекрутинг. У результаті громадяни зможуть долучитися до армії за власним бажанням, проте відповідно до запиту, який формуватиме Генштаб ЗСУ.

Крім цього, вона наголосила, що Міноборони не впроваджуватиме електронні повістки, адже нині для цього немає законодавчої бази.

Електронний військовий квиток у "Резерв+"

Електронний військовий квиток у застосунку прирівняний до паперового аналога. Проте інколи співробітники ТЦК, поліції чи ДПСУ ігнорують цей факт та відмовляються приймати електронний документ та вимагають паперовий.

У такому випадку чоловік має право запросити персональні дані посадових осіб або звернутися до підтримки "Резерв+", яка фіксує й аналізує кожен випадок. Після чого ситуацію вирішують в координації з представниками Сухопутних сил, МВС чи ТЦК.

Зокрема, від початку функціонування застосунку до підтримки надійшло близько 30 звернень від військовозобовʼязаних, розповіла Катерина Черногоренко.

Нагадаємо, заступниця Міноборони Катерина Черногоернко розповіла про плани перевести в застосунок "Резерв+" усі послуги, що надає ТЦК та СП. У результаті українцям не потрібно буде щоразу особисто приходити до військкомату.

Раніше член комітету ВР з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський повідомив, що представники ТЦК не мають права говорити, що документ, згенерований у "Резерв+", не відповідає вимогам українського законодавства. За його словами, у подібних випадках потрібно звернутися на гарячу лінію.