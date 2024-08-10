Для ВЛК, студентів і багатодітних: в Міноборони розповіли про нові функції "Резерв+" (відео)

Протягом найближчого часу застосунок "Резерв+" отримає п'ять нових функцій, заявила представниця Міноборони Катерина Черногоренко. З її слів, в Україні з'явиться своєрідний "онлайн-ТЦК".

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Для військовозобов'язаних українців незабаром зовсім зникне потреба особисто іти у територіальні центри комплектування (ТЦК), нести туди набір документів і стояти в чергах з 5 год. ранку. Замість складного і застарілого процесу військового обліку з'явиться новий, який буде працювати на основі оновлення застосунку Міноборони "Резерв+". Про те, як зникнуть старі військкомати і з'являться "онлайн-ТЦК", заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко розповіла агентству "Українські національні новини" (УНН).

Черногоренко пояснила, що Міноборони планує перевести у "Резерв+" усі послуги, які надає ТЦК. Завдяки цьому громадянам не потрібно буде щоразу особисто приходити, щоб отримати, наприклад, "папірець" на проходження військово-лікарської комісії (ВЛК). Деякі оновлення запрацюють до кінця 2024 року, сказала журналістам представниця відомства.

"В Міноборони є ідея, щоб зробити застосунок "Резерв+" онлайн-ТЦК, щоб всі послуги, які є в ТЦК можна було отримати через додаток", — навели на порталі слова посадовиці.

Які функції військкоматів з'являться у застосунку:

отримання направлення на ВЛК;

онлайн-рекрутинг;

взяття на облік;

оформлення відстрочки для багатодітних сімей;

оформлення відстрочки для студентів.

Перша черга цих функцій з'явиться вже восени, заявила Черногоренко.

Про оновлення застосунку і про можливу появу онлайн-ТЦК заступниця міністра оборони також говорила під презентації цифрового застосунку "Армія". Під час виступу вона згадала про черги, в яких чоловіки стояли з 5 год. ранку, про "гору папірців", про "хаос з військовим обліком", про 700 тис. осіб в помилковому розшуку і про тяганину з бронюванням, яка зникла після цифровізації.

Мобілізація і ТЦК - Катерина Черногоренко про "Резерв+" див. з 41:03

Зазначимо, 8 серпня Міноборони України презентувало застосунок "Армія+", про який почали говорити ще у 2023 році. Президент України Володимир Зеленський при цьому пояснив, що військові перестануть потерпати від заповнення великої кількості паперів. Завдяки застосунку бійці зможуть подавати електронні рапорти і розв'язувати деякі особисті питання. Наприклад, одним кліком вони направлять заяву на відпустку або на надання грошової соціальної допомоги, або отримають направлення на ВЛК, пояснили представники Міноборони під час презентації.

Нагадуємо, в Україні запрацював новий інструмент на порталі державних електронних послуг "Дія", який запустив процедуру цифрового бронювання від мобілізації. Водночас адвокатка попередила, що громадянам слід особисто стежити, чи з'явились дані про бронь у реєстрі "Оберіг".