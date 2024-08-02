Что делать, если сотрудники ТЦК игнорируют документы в приложении "Резерв+": ответ нардепа

Электронный формат военно-учетного документа является аналогом бумажного варианта, но бывают случаи, когда ТЦК отказываются его принимать.

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Как правильно действовать в случае отказа работниками ТЦК принимать документы в приложении "Резерв+", рассказал член комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский в интервью OBOZ.UA.

По его словам, Верховная Рада приняла закон, согласно которому электронный формат военно-учетного документа является полным заменителем бумажного варианта. Там есть QR-код, а ни один работник Территориального центра комплектования и социальной поддержки не имеет права говорить, что документ, сгенерированный в "Резерв+", не соответствует требованиям закона.

"Если случаются такие случаи, граждане должны обратиться на горячую линию, и все станет на свои места. Этот вопрос постоянно находится на контроле в нашем парламентском комитете и в Министерстве обороны", — отметил Вениславский.

Если у патруля отсутствует сканер для считывания QR-кода, то е-документ будет проверяться с помощью любого смартфона, который имеет функцию сканирования QR-кода.

Ранее Фокус писал, в каких случаях есть только 7 дней, чтобы появиться в ТЦК без повестки. Кроме этого, получить отсрочку от призыва на военную службу можно в любой момент. Законодательство не предусматривает обязательных сроков для обращения в ТЦК и СП с соответствующим заявлением