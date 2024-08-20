Кожне п'яте звернення до рекрутингових центрів України надходить від жінок, — Міноборони

За словами представника Міноборони Олексія Бежевця, нормативних обмежень для реалізації жінки у війську немає, проте досі існують певні стереотипи у деяких командирів військових частин.

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Близько 20% всіх звернень до рекрутингових центрів України надходять від жінок, що свідчить про значний потенціал. Про це в етері телемарафону заявив представник Міністерства оборони України з питань рекрутингу Олексій Бежевець.

"Для жінок на сьогодні є можливість знайти себе у військовій службі, реалізуватися як фахівцю. Нормативних обмежень щодо цього немає", — сказав Бежевець.

Він пояснив, що певні обмеження у сприйнятті жінки, як військовослужбовиці носять психологічний і культурний характер.

"Армія — великий живий організм, де є дуже багато абсолютно різних фахівців військової справи, у яких є певні стереотипи щодо того, на якій посаді в армії жінка може себе реалізувати. Тут наша робота полягає у тому, щоб переконувати командирів військових частин: на сьогодні це важливо і правильно — знаходити відповідні позиції жінкам, які добровільно вирішили долучитися до армії", — наголосив Бежевець.

За його словами, наразі найбільший інтерес серед рекрутів, незалежно від того чоловік це чи жінка, викликають вакансії у підрозділах, які спеціалізуються на роботі з безпілотниками та наземними дронами.

Крім того, рекрути часто відгукуються на вакансії у сфері розвідки.

Також, за словами Бежевця, постійний попит зберігається на посади, повʼязані зі службою в штабах, де можна ефективно застосовувати знання зі свого цивільного фаху.

Нагадаємо, 12 серпня "Українська правда" оприлюднила матеріал, в якому йдеться про те, що восени у мобільному застосунку "Резерв+" зʼявиться нова функція онлайн-рекрутингу.

20 серпня видання The New York Times опублікувало статтю про те, як під час війни українські жінки працюють на "традиційно чоловічих" роботах.