Більше не другосортні та ненадійні: як під час війни жінки працюють на "традиційно чоловічих" роботах

Журналісти The New York Times зазначили, що українські жінки зараз більше обіймають посади, які раніше вважалися "традиційно чоловічими". Проте, все ж цього недостатньо, щоб подолати кризу робочої сили.

Related video

Після початку російсько-української війни жінки в Україні дедалі частіше працюють на посадах, які раніше здебільшого обіймали чоловіки. Вони стають водіями вантажівок і автобусів, зварювальницями на сталеливарних заводах і складськими робітницями, вступають до лав Збройних сил і йдуть працювати в шахти, пише The New York Times.

В Україні жінки тривалий час не могли працювати на роботах зі шкідливими та небезпечними умовами праці не лише через фізичні вимоги, а й через упередженість щодо можливості працювати на певних посадах. Наприклад, жінки могли керувати тролейбусами, але не потягами.

"Існувало сприйняття жінок як другосортних і менш надійних працівників", — розповідав виконавчий директор київського Центру економічної стратегії Гліб Вишлінський,

За даними Світового банку, до війни в Україні працювало 47% жінок, а від початку вторгнення країну покинуло близько 1,5 мільйона (близько 13%). Попри це, частка працевлаштованих жінок в Україні збільшується — тепер вони йдуть на роботи, які раніше переважно займали чоловіки.

Особливо це помітно в гірничодобувній промисловості. Вони керують конвеєрами, які доставляють вугілля на поверхню, працюють інспекторками з техніки безпеки або керують потягами. Для жінок робота в шахті — це спосіб "взяти участь у воєнних діях" і підтримати українську економіку, поки чоловіки воюють на фронті.

Видання зазначає, що навіть зі збільшенням кількості жінок на різних посадах, цього не вистачить, щоб замінити всіх мобілізованих чоловіків. Наразі три чверті українських роботодавців стикаються з дефіцитом робочої сили через виїзд багатьох українців за кордон.

Нагадаємо, 25 червня повідомлялося, що українки йдуть працювати не тільки в шахти — вони освоюють навички слюсарів, токарів, кранівників і водіїв. На гострий дефіцит фахівців у традиційно "чоловічих" сферах скаржилися навіть у київському метрополітені — через брак машиністів підприємству довелося збільшити інтервал руху поїздів.

9 липня повідомлялося, що не всі готові до таких змін. Той же "Київський метрополітен" відмовлявся приймати жінок на роботу машиністками електропоїзда.