Больше не второсортные и ненадежные: как во время войны женщины занимают "традиционно мужские" должности

Журналисты The New York Times отметили, что украинские женщины сейчас больше занимают должностей, которые ранее считались "традиционно мужскими". Однако все же этого недостаточно, чтобы преодолеть кризис рабочей силы.

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После начала российско-украинской войны женщины в Украине все чаще работают на должностях, которые раньше в большинстве занимали мужчины. Они становятся водителями грузовиков и автобусов, сварщицами на сталелитейных заводах и складскими работницами, вступают в ряды Вооруженных сил и идут работать в шахты, пишет The New York Times.

В Украине женщины долгое время не могли работать на работах с вредными и опасными условиями труда не только из-за физических требований, но и из-за предвзятости относительно возможности работать на определенных должностях. Например, женщины могли управлять троллейбусами, но не поездами.

"Существовало восприятие женщин как второсортных и менее надежных работников", — рассказывал исполнительный директор киевского Центра экономической стратегии Глеб Вышлинский,

По данным Всемирного банка до войны в Украине работало 47% женщин, а с начала вторжения страну покинуло около 1,5 миллиона (около 13%). Несмотря на это же доля работающих женщин в Украине увеличивается — теперь они идут на работы, которые раньше в большинстве занимали мужчины.

Особенно это заметно в горнодобывающей промышленности. Они управляют конвейерами, которые доставляют уголь на поверхность, работают инспекторами по технике безопасности или управляют поездами. Для женщин работа в шахте — это способ "принять участие в военных действиях" и поддержать украинскую экономику, пока мужчины воюют на фронте.

Издание отмечает, что даже с увеличением количества женщин на различных должностях, этого не хватит, чтобы заменить всех мобилизованных мужчин. Сейчас три четверти украинских работодателей сталкиваются с дефицитом рабочей силы из-за выезда многих украинцев за границу.

Напомним, 25 июня сообщалось, что украинки идут работать не только в шахты — они осваивают навыки слесарей, токарей, крановщиков и водителей. На острый дефицит специалистов в традиционно "мужских" сферах жаловались даже в киевском метрополитене — из-за нехватки машинистов предприятию пришлось увеличить интервал движения поездов.

9 июля сообщалось, что не все готовы к таким изменениям. Тот же "Киевский метрополитен" отказывался принимать женщин на работу машинистками электропоезда.