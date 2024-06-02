Женщин в машинисты и грузчики: как меняется рынок труда в Украине на фоне войны

Из-за продолжающейся войны, усиленной мобилизации и миграции, в Украине острая нехватка рабочих кадров. Особенного страдают направления, которые традиционно считались "мужскими". По мнению опрошенных Фокусом экспертов, замену в мужских профессиях будут искать не только среди женщин.

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По информации метрополитена, в Украине острый дефицит специалистов рабочих профессий. В частности, речь идет о машинистах, электромеханиках, токарях и слесарях. На сайтах по поиску работу насчитывается:

83 вакансии машинистов электропоездов;

48 вакансий электромехаников;

161 вакансия токарей и слесарей по соответствующим направлениям.

"Причиной увеличения количества вакансий является частично вынужденная миграция, специфика профессий и мобилизационная работа в связи с военным положением. В частности, около 7% сотрудников метрополитена сейчас находятся в рядах ВСУ, и их количество постоянно увеличивается", — отмечают в метрополитене.

Тысячи вакансий на "мужские" профессии

Подземка далеко не единственная отрасль, серьезно пострадавшая из-за мобилизации и вынужденной миграции украинцев, в связи с продолжающейся российско-украинской войной. По словам президента Всеукраинской ассоциации компаний по международному трудоустройству Василия Воскобойника, сегодня с уверенностью можно сказать, что украинский бизнес испытывает нехватку кадров — от разнорабочих до квалифицированных специалистов по всем направлениям.

"Согласно социологическим исследованиям, почти 74% представителей бизнеса столкнулись с дефицитов сотрудников, в связи с мобилизацией и вынужденной миграцией. Нехватка кадров наблюдается во многих отраслях. Но особенно там, где большую часть работы выполняли мужчины — на строительных площадках, металлургических заводах, на "Новой почте", — говорит Фокусу эксперт.

Недавно крупнейший производитель стали в Украине, компания ArcelorMittal заявила, что из 18 тысяч сотрудников 3,5 тысячи были мобилизированы. На фронт отправили машинистов локомотивов, электриков и механиков. Руководитель отдела кадров компании в Европе отмечал, что часть сотрудников уволилась из компании после того, как менеджеры по подбору персонала подходили к ним с повестками в ТЦК.

Как известно, новый закон о мобилизации обязует руководителей предприятий нести ответственность за воинский учет сотрудников. Если они не смогут убедить работников обновить данные в ТЦК, их могут штрафовать.

В попытках привлечь персонал, ArcelorMittal разместила в Кривом Роге рекламные щиты с изображением женщин в оранжевых комбинезонах завода и слоганом "Девушки здесь действительно рулят!".

Рекламный щит компании ArcelorMittal

В компании отметили, что пытаются поломать парадигму, согласно которой только мужчины могут выполнять определенную работу.

На сайтах по поиску работы в Украине тысячи вакансий для машинистов, грузчиков, работников складов, водителей и других традиционно "мужских" направлений. Есть проблема и в сервисных центрах, занимающихся ремонтом гаджетов. На днях сотрудникам Фокуса отказали в починке ноутбука, объяснив, что в офисе, к сожалению, больше нет специалистов, которые раньше выполняли эту работу. Их либо мобилизовали, либо они уволились.

По словам Воскобойника, для работы, которая не связана с тяжелым физическим трудом или вредным производством, работодатели могут нанимать женщин, а также людей в возрасте 60 + и людей с инвалидностью. Это частично может снизить давление на бизнес. Однако быстро заменить мужчин женщинами в разных отраслях невозможно. На это могут уйти годы. А бизнес в это время будет вынужден отказываться от заказов, или искать возможность трудоустроить иностранцев.

Трудоустройство мигрантов

Эксперт отмечает, что в мире немало стран, где уровень жизни гораздо ниже, чем в Украине. И руководству страны придется решить, мигрантов из каких стран в будущем они бы хотели привлекать для работы в Украине. Например, есть страны Центральной Азии, которые входили в состав СССР. Африка или Индия, где люди могут быть заинтересованы в поиске работы за границей.

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Однако в случае с трудоустройством мигрантов, которые могли бы восполнить дефицит кадров, возникает несколько проблем. Во-первых, как эту идею воспримут украинцы.

"Пока мужчин забирают на фронт, в стране появятся иностранцы, которые не подпадают под мобилизацию. Это может привести к недовольству внутри страны", — рассуждает Воскобойник.

Кроме того, трудовые мигранты из Центральной Азии, которые могли бы приехать в Украину, раньше работали в РФ, что может стать риском для внутренней безопасности.

"Если говорить о будущем, нам нужен, в том числе высококвалифицированный персонал, который мы могли бы привлекать из стран ЕС. Если в Украину будут заходить большие строительные кампании, они смогут привезти свой офис, который будет заниматься проектной работой. Однако на сегодня бизнесу бывает сложно найти даже уборщиков", — добавляет эксперт.

Дефицит кадров, по мнению экспертов, могло бы решить экономическое бронирование, о чем давно говорят разные специалисты. Это позволило бы сохранить квалифицированные кадры и дополнительно наполнить бюджет. Однако по информации СМИ со ссылкой на источники в Офисе президента, власти намерены отказаться от этой идеи, в связи с опасением Генштаба. Военное руководство страны, по информации журналистов, считает, что решить проблему с нехваткой кадров таким образом не удастся. Напротив идея экономического бронирования будет воспринята как официальный откуп от мобилизации и вызовет негативную реакцию в армии.

"Сейчас от идеи экономического бронирования отказались вообще, потому что категорически против был Генштаб. Но 5 млрд долларов, которые из-за этого не попадут в бюджет, надо чем-то покрыть. Думаю, рост налогов частично решит эту проблему", — сообщил источник в Офисе президента.

Фокус ранее писал, что на портале "Дія" через три-четыре недели появится функция электронного бронирования от мобилизации, если в Кабинете министров поддержат соответствующее постановление.

Также Фокус рассказывал, как бизнес постепенно адаптируется к работе в условиях войны и кадрового голода.