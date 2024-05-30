Воспримут как откуп: в Офисе президента отказались от идеи экономического бронирования, — СМИ

По данным источника издания, в Генштабе опасаются, что "экономическое бронирование" не поможет решить проблему с нехваткой кадров, будет считаться официальным откупом от мобилизации и лишь вызовет негативную реакцию в армии.

Related video

Офис президента Украины отказался от воплощения идеи так называемого "экономического бронирования" от мобилизации. Предусмотренное повышение налогов в определенной степени повлияло на то, что эта идея не будет реализована. Об этом пишет "РБК-Украина" со ссылкой на источник в ОП.

В частности собеседник издания отметил, что отказаться от такой идеи решили в связи с опасением Генштаба, что "экономическое бронирование" не решит проблему с нехваткой кадров, будет воспринято как официальный откуп от мобилизации и только вызовет негативную реакцию в армии.

"Сейчас от идеи экономического бронирования отказались вообще, потому что категорически против был Генштаб. Но 5 млрд долларов, которые из-за этого не попадут в бюджет, надо чем-то покрыть. Думаю, рост налогов частично решит эту проблему", — сказал собеседник в ОП.

При этом Генштаб отказался комментировать свою позицию изданию относительно "экономического бронирования", объяснив, что этот вопрос не в его компетенции

Между тем глава финансового комитета Рады Даниил Гетманцев утверждает, что вопрос бронирования и повышение налогов вообще не связаны. "Повышение налогов произойдет в любом случае — другого источника нет", — сказал он в комментарии изданию.

Сейчас в Раде еще предлагают варианты "экономического бронирования", но шансов их принять мало. Глава ВР Руслан Стефанчук скептически относится к вопросу "экономического бронирования" от мобилизации, ведь, по его словам, такое бронирование не сработало ни в одной стране мира.

23 мая стало известно, что нардепы вместе с предпринимателями хотят уточнить детали мобилизации в Украине и вопрос бронирования. Парламентарии предлагают исключить государство из процесса определения лиц, которых защитят от призыва в ВСУ.

Также 22 мая председатель Комитета по вопросам экономического развития Дмитрий Наталуха объяснил, что в ВР предлагают бронировать сотрудников от мобилизации за ежемесячный денежный взнос. Сумма такой платы составляет пару десятков тысяч гривен.