Сприймуть як відкуп: в Офісі президента відмовилися від ідеї економічного бронювання, — ЗМІ

За даними джерела видання, у Генштабі побоюються, що "економічне бронювання" не допоможе розв'язати проблему з нестачею кадрів, буде вважатися офіційним відкупом від мобілізації і лише спричинить негативну реакцію в армії.

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Офіс президента України відмовився від втілення ідеї так званого "економічного бронювання" від мобілізації. Передбачене підвищення податків певною мірою вплинуло на те, що ця ідея не буде реалізована. Про це пише "РБК-Україна" з посиланням на джерело в ОП.

Зокрема співрозмовник видання зазначив, що відмовитись від такої ідеї вирішили у зв'язку з побоюванням Генштабу, що "економічне бронювання" не розв'яже проблему з нестачею кадрів, буде сприйнято як офіційний відкуп від мобілізації і лише спричинить негативну реакцію в армії.

"Наразі від ідеї економічного бронювання відмовилися взагалі, тому що категорично проти був Генштаб. Але 5 млрд доларів, які через це не потраплять до бюджету, треба чимось покрити. Думаю, зростання податків частково вирішить цю проблему", — сказав співрозмовник в ОП.

При цьому Генштаб відмовився коментувати свою позицію виданню стосовно "економічного бронювання", пояснивши, що це питання не в його компетенції

Тим часом очільник фінансового комітету Ради Данило Гетьманцев стверджує, що питання бронювання та підвищення податків взагалі не пов'язані. "Підвищення податків відбудеться в будь-якому разі — іншого джерела немає", — сказав він у коментарі виданню.

Зараз у Раді ще пропонують варіанти "економічного бронювання", але шансів їх прийняти замало. Голова ВР Руслан Стефанчук скептично ставиться до питання "економічного бронювання" від мобілізації, адже, за його словами, таке бронювання не спрацювало в жодній країні світу.

23 травня стало відомо, що нардепи разом з підприємцями хочуть уточнити деталі мобілізації в Україні та питання бронювання. Парламентарі пропонують виключити державу з процесу визначення осіб, яких захистять від призову в ЗСУ.

Також 22 травня голова Комітету з питань економічного розвитку Дмитро Наталуха пояснив, що у ВР пропонують бронювати співробітників від мобілізації за щомісячний грошовий внесок. Сума такої плати становить пару десятків тисяч гривень.