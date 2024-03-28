В Украине большинство компаний отмечают, что испытывают нехватку квалифицированных специалистов. Между тем, бизнес постепенно адаптируется к работе в условиях войны и кадрового голода. Каких специалистов сегодня не хватает и на какие шаги идут компании для привлечения нужных кадров.

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В Украине с начала 2024 года количество новых вакансий росло и даже превысило уровень 2021 года. В то же время количество резюме существенно меньше показателей 2022 — 2023 годов. Об этом в марте сообщили специалисты Национального банка Украины в Ежемесячном макроэкономическом и монетарном обзоре. По их мнению, это может свидетельствовать о том, что бизнес в значительной степени адаптировался к военным условиям и нуждается в персонале для дальнейшего восстановления активности. "Зато предложение рабочей силы ограничено миграцией и мобилизацией. Также вероятно, что искатели работы нашли ее, или отказались от поиска по личным обстоятельствам. В начале 2024 года, по опросам, предприятия в дальнейшем отмечали усиление дефицита как квалифицированных, так и неквалифицированных работников. Для преодоления этой проблемы работодатели активнее пытаются привлекать группы населения, которые ранее были вне рабочей силы", — говорится в обзоре НБУ. Фокус исследовал, насколько критичной является проблема дефицита кадров сейчас в Украине и каким образом крупные компании привлекают нужных специалистов.

Дефицит усиливается: кто нужен работодателям и сколько времени длится поиск

Еще до начала полномасштабного вторжения Украина сталкивалась с нехваткой рабочей силы. Но сейчас, когда более 6 млн украинцев были вынуждены выехать за границу, экономическая ситуация в стране стала еще более критической. По оценке Министерства экономики, в течение следующих десяти лет Украине придется дополнительно привлечь 4,5 миллиона сотрудников на рынок труда.

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Между тем, по данным Work.ua, в результате в 2023 году абсолютное большинство работодателей столкнулись с дефицитом кадров, что усугубляется неравномерным восстановлением рынка труда как в географическом, так и отраслевом измерении. Аналитики говорят, что с дефицитом кадров могут столкнуться и работодатели в прифронтовых регионах, и на западе страны. У первых сложности с наймом связаны с тем, что люди были вынуждены переехать в более безопасные регионы или за границу. Для других рекрутинг осложняется большой конкуренцией с работодателями. Например, в Закарпатской области рынок труда восстановился на 167% — работодателей стало значительно больше, чем до полномасштабного вторжения, и кандидатов на всех просто не хватает.

"Труднее всего находить кандидатов на вакансии в категориях "Медицина, фармацевтика" и "Рабочие специальности, производство". Ведь в рейтинг вакансий с наименьшим количеством отзывов от соискателей регулярно попадают должности врачей и рабочие специальности", — говорится в аналитике от специалистов Work.ua.

Нехватку специалистов усилили такие факторы, как миграция внутри страны, а также выезд украинцев за границу Фото: ТСН

В компаниях подтвердили: дефицит кадров ощущают остро, особенно если речь о квалифицированных специалистах с хорошим опытом . "Например, в процессе отбора медицинских представителей в городах-миллионниках, из 33 резюме на собеседование проходят только 5 кандидатов, из которых выбираем одного. Часто приходится начинать поиск сначала, поскольку финальные кандидаты не имеют полный набор необходимых компетенций. Кроме того, срок поиска специалистов с уникальными навыками увеличился с 1-1,5 месяца до 3 месяцев и более", — рассказала Фокусу Лилия Дубас, руководитель отдела по работе с персоналом Тева в Украине.

По ее словам, компания особенно испытывает недостаток специалистов с узкоспециализированными навыками и знаниями, в частности в направлениях фармаконадзора, регистрации и контроля качества.

"Кроме этого, за последние два года мы заметили существенный дефицит квалифицированных маркетологов, даже учитывая возможность привлечения специалистов из смежных отраслей, таких как FMCG", — отметила Лилия Дубас.

Дефицит кадров особенно ощущается в отношении "мужских" профессий Фото: pexels.com

Между тем в компании "Киевстар" рассказали, что дефицит кадров особенно ощущается в отношении "мужских" профессий. "Это, например, инженерные профессии в технической дирекции. Сложно найти работников в В2В, В2С: супервайзеров, торговый персонал. Значительно дольше закрываются узкопрофильные вакансии: аудитор, специалисты BigData. Но сложнее всего найти людей на вакансии любого направления в прифронтовых территориях", — делится Светлана Кончанина, начальник департамента по привлечению и развитию талантов Киевстар.

В компаниях подтвердили: дефицит кадров ощущают остро, особенно если речь о квалифицированных специалистах с хорошим опытом

В Киевстар говорят, что первые шесть месяцев полномасштабной войны, когда количество вакансий на рынке труда сократилось на 70-80%, проблем с привлечением персонала не было. Рынок был работодателя: многие компании поставили найм на паузу, работодатели сокращали штат и спрос на вакансии превышал предложение. В то же время в компании отметили, что в ИТ ситуация несколько иная, вызванная сокращением процента иностранных заказов. Однако найти DevOps или NetOps остается такой же проблемой, как и в довоенный период.

Новые программы привлечения персонала и мобилизация сотрудников

Мобилизация стала одной из причин обострения проблемы дефицита кадров в Украине. Однако, к счастью, многие компании имеют право бронировать сотрудников, что помогает им сохранить ценные кадры. "Тева в Украине имеет статус критически важного предприятия для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения. Это позволяет нам бронировать сотрудников, занимающих критически важные должности, чтобы обеспечить стабильную работу бизнеса и бесперебойные поставки фармацевтической продукции", — рассказала Лилия Дубас.

Мобилизация также стала одним из факторов влияния на рынок труда в Украине Фото: УНИАН

В компании "Киевстар" говорят, что действующим порядком бронирования определен механизм бронирования военнообязанных во время военного положения, которые работают, в частности, на предприятиях, в учреждениях и организациях, которые являются критически важными для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения в особый период. И Киевстар признан таким предприятием, поскольку компания соответствует необходимому количеству определенных критериев, что является обязательным условием для получения такого статуса. "Это позволяет нам бронировать до 50% военнообязанных сотрудников. Процедура бронирования одинакова для всех работодателей, она предусмотрена на уровне страны", — рассказали Фокусу в компании.

Чтобы заменить мобилизованных сотрудников, бизнес прибегает либо к перераспределению функций среди сотрудников, либо же к открытию новых — временных вакансий.

"Есть случаи, когда на место мобилизованного нанимали нового специалиста, которого впоследствии также мобилизовали. Однако мы ждем возвращения наших сотрудников из рядов ВСУ, их рабочие места остаются за ними. Компания продолжает заботиться о них, осуществляет ежемесячные выплаты в размере среднемесячного дохода мобилизованного сотрудника, обеспечивает корпоративное страхование и программу психологической поддержки, которая рассчитана также на семьи сотрудников-военных. Для адаптации возвращающихся сотрудников в компании разработали программу реинтеграции ветеранов "4.5.0. Нарешті вдома". Сейчас у нас 16 таких людей. Программа предусматривает подготовку сотрудников HR, работу с лидерами команд и командами, работу с родными ветерана и собственно поддержку ветерана", — рассказывает Светлана Кончанина, руководитель департамента по привлечению и развитию талантов Киевстар.

Вырастить специалиста. Как компании ищут и привлекают кадры во время войны

Чтобы закрыть вакансию, бизнес использует различные доступные возможности. Например, могут нанимать людей с меньшим опытом, а затем инвестировать в обучение, или же вкладывают ресурсы в технологии и инновации. Для некоторых особо важных позиций используется рекрутинг и предложение заработной платы на порядок выше рыночного уровня. Очень часто компании прибегают к поиску специалиста среди тех, кто уже работает в компании. "В соответствии с нашей политикой по поиску и подбору персонала, мы отдаем предпочтение внутренним кандидатам при заполнении открытых вакансий. Перед тем как анонсировать вакансию на рынке, мы коммуницируем о ней внутри компании и предоставляем сотрудникам 5 дней на размышления и консультации с их руководителями. 45% менеджерских и управленческих должностей мы закрываем внутренними кандидатами", — рассказала Лилия Дубас.

Компании заинтересованы в профессионалах, и часто прибегают к обучению молодежи — инвестируют в таланты Фото: pexels.com

Распространенной тенденцией в Украине стало и внедрение специальных программ, которые мотивируют работников компании рекомендовать на открытую вакансию своих знакомых.

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"Кроме традиционных каналов поиска, у нас очень эффективна именно реферальная программа для сотрудников. В Тева сотрудники получают финансовое вознаграждение при трудоустройстве рекомендованного кандидата и после прохождения им испытательного срока. Стоит добавить, что рекомендации повышают качество кандидатов, поскольку сотрудники рекомендуют только тех, в ком они уверены", — отметила Лилия Дубас.

Чтобы закрыть вакансию, бизнес использует различные доступные возможности. Например, могут нанимать людей с меньшим опытом, а потом инвестировать в обучение

А в компании "Киевстар" Фокусу рассказали, что начали новую программу ответственного работодателя "БезВагань", которая предусматривает обучение и развитие специалистов без опыта работы, и где компания выращивает таланты собственными силами. "В рамках программы "БезВагань" специалисты оформляются в штат компании по срочному договору на 1 год, им доступны все программы работодателя, сопровождение ментора, а также разносторонняя программа обучения", — делится Светлана Кончанина.

Предприятия вводят различные программы для эффективного привлечения профессионалов

Важно и то, что сейчас большинство компаний делают ставку на молодых специалистов — для них вводятся и программы профессиональной стажировки, и программы трудоустройства с последующим обучением, и специальные вакансии для студентов, предусматривающие гибкий график. "В Израиле успешно работает программа сотрудничества с Ариэльским университетом, который известен своими сильными факультетами естественных наук, наук о здоровье и медицинской школой. На основе этого опыта мы планируем в ближайшее время разработать и внедрить похожую программу в Украине, чтобы привлекать талантливую молодежь в нашу компанию и мотивировать их к профессиональному развитию и карьерному росту в фармацевтической отрасли", — отмечает Лилия Дубас.