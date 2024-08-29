ЗСУ видаватимуть сухпайки з врахуванням релігійних та етичних переконань бійців, — Міноборони

Як повідомили у пресслужбі відомства, кошерні та халяльні сухпайки стануть доступними для українських військовослужбовців вже у грудні 2024 року.

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Міністерство оборони України розробляє нові сухпайки для бійців Збройних сил України, враховуючи їх релігійні та етичні переконання, а також медичні потреби. Про це повідомила пресслужба Міноборони.

"У межах цієї ініціативи планується значне розширення асортименту сухпайків, що дозволить забезпечити військових більшою різноманітністю продуктів, зокрема рослинними, кошерними та халяльними наборами", — йдеться у повідомленні.

В Міноборони уточнили, що нові сухпайки стануть доступними для військовослужбовців із грудня 2024 року, коли завершиться процес розробки та затвердження асортименту.

Для того, щоб узгодити, що саме повинно входити до нових сухпайків представники оборонного відомства провели консультації з:

представниками Православної церкви України;

представниками Української греко-католицької церкви;

представниками ісламських та юдейських громад;

зоозахисними громадськими організаціями "Кожна Тварина" та UAnimals.

"Знаємо, що багато наших військових дотримуються різних релігійних традицій або мають особливі дієтичні потреби, тому ми активно співпрацюємо з релігійними громадами та експертами в галузі харчування. Ми також розуміємо важливість етичного вибору, тому рослинні сухпайки стануть важливою частиною нашої нової стратегії", — зазначив заступник міністра оборони України Дмитро Кліменков.

Він також пояснив, що різноманітність у виборі сухпайків — це наближення до європейських стандартів та стандартів НАТО.

Нагадаємо, 22 серпня бойовий медик Петро Конопля, який лікується в обласній психлікарні №2 в Одесі, оголосив голодування через погане харчування і неналежні умови у медзакладі.

На наступний день, 23 серпня, харчування в медзакладі різко змінилося: у меню з'явилися фрукти, м'ясні і макаронні вироби, а пацієнти зазначили, що їжа стала смачною.