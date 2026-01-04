Піца налякала відвідувачів: що не так із незвичайною стравою з Мексики (відео)

Здається, що шинка й ананас більше не в моді. Соціальні мережі підірвала піца з курячими лапками. Дивна страва миттєво розділила користувачів на два табори: тих, хто в жаху, і тих, хто сміється або вже шукає адресу ресторану.

Незвичайне відео опублікував ресторан Holy Pizza Dispensary. Ролик набрав понад 13 млн переглядів у соцмережах закладу.

На перший погляд, піца нагадує класичну "Маргариту". Однак замість базиліку та сиру на кожній скибочці лежить відварена куряча лапка. Усього їх вісім, як і самих шматочків.

Відео з "Піцою відьомських ніжок" швидко стало вірусним. Заклад розташований у Тіхуані (Мексика), і саме звідти дивна страва розлетілася соцмережами, викликавши шквал коментарів. Багато хто був у захваті, а деякі люди навіть вимагали "заарештувати кухаря".

Реакція соцмереж

Реакція користувачів виявилася максимально полярною. Одні писали: "Чудово", інші зазначали: "Це точно штучний інтелект", треті дивувалися, чому оператор просто дивиться і нічого не робить. Були й більш радикальні репліки.

"Кажуть, що Італія щойно оголосила Мексику своїм ворогом номер один", — написав один із користувачів Instagram.

Видання What's The Jam зазначає, що курячі лапки є зовсім не екзотикою для мексиканської кухні. Їх часто використовують у супах і рагу. Ба більше, місцеві шефи давно експериментують із піцою, додаючи до неї чілакілес, чилі рельєно та інші традиційні страви. Але саме цей варіант, схоже, здивував користувача соцмереж.

Утім, незвичайні начинки для піци не новина. У 1990-х у продажу була піца з печеною квасолею, у Швеції популярні поєднання бананів, арахісу, курки та карі, а фінська піца з копченою олениною навіть перемагала на міжнародних конкурсах.

