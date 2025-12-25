Легко повторити вдома: рецепт улюбленого сніданку королівської родини вразив простотою

У королівській родині Великої Британії є своя кулінарна традиція на День подарунків. Уже багато років ранок після Різдва вони починають із простої страви з яєць, яку королева Камілла готувала для рідних великими порціями.

У королівської сім'ї Великої Британії є несподівано простий гастрономічний ритуал. На День подарунків вони традиційно збираються за сніданком, головною стравою якого вже багато років залишаються так звані "яйця в маслі". Про це пише Daily Record.

Про традицію розповів Том Паркер Боулз, син королеви, у своїй книзі "Кулінарія і корона". За його словами, цю страву готували в їхньому домі великими порціями кожного грудня і вважали ідеальним ранковим частуванням після Різдва. Том зізнається, що "ніколи не їв яєць смачніших".

Страву готували вдома Паркер Боулзів великими порціями кожного грудня Фото: SWNS

Цікаво, що назву рецепту дала принцеса Маргарет. Їй не подобалося слово "скрембл", і вона наполягала на більш милозвучному варіанті, і вибір припав на "яйця в маслі". Назва прижилася і стала частиною сімейної традиції.

Сніданок із чотирьох інгредієнтів

Рецепт виявився максимально простим. Для нього потрібні всього чотири основні інгредієнти: яйця, солоне вершкове масло, копчений лосось і хліб. Уся страва готується за 10-20 хвилин і розрахована на дві порції.

Яйця злегка збивають із дрібкою солі та перцю, намагаючись не перестаратися. Масло розтоплюють на слабкому вогні до появи піни, потім додають яйця і постійно помішують, не даючи їм пересохнути.

Наприкінці додається трохи копченого лосося, після чого страву подають на хлібі або тості. Особливо добре, за словами Тома, підходить житній хліб.

Смачно і без зайвої складності

Крім смаку, у сніданку є і практична перевага. Дієтологи зазначають, що яйця багаті на білок і надовго зберігають відчуття ситості. Це може допомогти контролювати апетит протягом дня, якщо стежити за розміром порцій і не перевантажувати страву зайвими жирами.

Окремим плюсом є доступність. Усі інгредієнти можна купити у звичайному супермаркеті, а вартість порції, на думку автора книжки, залишається порівняно невисокою, навіть з урахуванням копченого лосося.

Королівська кухня без пафосу

У книжці Тома Паркер Боулза зібрано понад 100 рецептів, що охоплюють різні епохи, а саме від часів королеви Вікторії до правління Карла III.

Поряд із вишуканими десертами в ній чимало простих страв, які легко повторити вдома.

