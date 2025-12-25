Подарунок для 89-річної бабусі змусив людей хвилюватися: що не так (фото)

Чоловік показав саморобний різдвяний подарунок для своєї майже 90-річної бабусі. Ним стала коробка з домашніми консервами. Публікація викликала активне обговорення в соцмережах і розділила думки про те, що можна вважати турботливим подарунком для літньої людини.

Різдвяний пост на популярному форумі Reddit несподівано став приводом для масштабного обговорення турботи про літніх родичів. Користувач під ніком u/timetofindoutwhy поділився фотографією подарунка, який він підготував для своєї бабусі, якій наступного року виповниться 90 років.

На знімку видно ящик з акуратно укладеними домашніми консервами. Банки розставлені в три ряди, а зверху лежать упаковки макаронів. Автор пояснив, що його бабуся, незважаючи на вік, почувається добре, але з кожним роком повсякденні справи даються їй дедалі важче. Тому він вирішив подарувати не щось символічне, а практичну допомогу.

Пізніше автор детально розповів, що саме входить до набору. На верхній полиці виявилися буряк, яловичий бульйон, сочевиця і гарбузовий суп. У середньому ряду були банки з курячим карі, гуляшем, соусом болоньєзе і томатним соусом. Внизу були тушковані свинячі щічки, червонокачанна капуста, мармуровий пиріг і яблучне пюре. За словами користувача, всі продукти законсервовані і можуть зберігатися не менше дев'яти місяців.

Коробка з домашніми консервами Фото: Reddit

Реакція соцмереж

Ідея швидко знайшла відгук у користувачів соцмереж. Багато хто сприйняв такий подарунок не просто як їжу, а як прояв турботи й уваги. У коментарях люди зазначали, що такі речі особливо цінні в літньому віці, коли комфорт і простота стають важливішими за ефектні сюрпризи.

Багато коментаторів назвали подарунок зворушливим і продуманим. Люди писали, що "їжа, приготована власноруч це форма любові", особливо коли йдеться про близьку людину похилого віку.

Однак не обійшлося і без критики. Частина користувачів висловила сумніви в практичності такого подарунка. Основні питання викликали щільно закриті банки — дехто засумнівався, що літня людина зможе відкривати їх без сторонньої допомоги. Інші звернули увагу на питання безпеки та використання кришок для домашнього консервування.

"Купа банок, які вона не може відкрити? Жорстоко";

"Уже одні кришки показують, що вас не хвилює безпека збереження харчових продуктів";

"Я буквально нічого не знаю про консервування, і навіть я знаю, що використані банки й кришки не призначені для такого використання".

У підсумку пост розділив аудиторію на два табори: одні побачили в подарунку щиру турботу і тепло, інші — потенційні складнощі та ризики.

