Подарок для 89-летней бабушки заставил людей волноваться: что не так (фото)

Мужчина показал самодельный рождественский подарок для своей почти 90-летней бабушки. Им стала коробка с домашними консервами. Публикация вызвала активное обсуждение в соцсетях и разделила мнения о том, что можно считать заботливым подарком для пожилого человека.

Рождественский пост на популярном форуме Reddit неожиданно стал поводом для масштабного обсуждения заботы о пожилых родственниках. Пользователь под ником u/timetofindoutwhy поделился фотографией подарка, который он подготовил для своей бабушки, которой в следующем году исполнится 90 лет.

На снимке видно ящик с аккуратно уложенными домашними консервами. Банки расставлены в три ряда, а сверху лежат упаковки макарон. Автор пояснил, что его бабушка, несмотря на возраст, чувствует себя хорошо, но с каждым годом повседневные дела даются ей все тяжелее. Поэтому он решил подарить не что-то символическое, а практичную помощь.

Позже автор подробно рассказал, что именно входит в набор. На верхней полке оказались свекла, говяжий бульон, чечевица и тыквенный суп. В среднем ряду были банки с куриным карри, гуляшом, соусом болоньезе и томатным соус. Внизу находились тушеные свиные щечки, краснокочанная капуста, мраморный пирог и яблочное пюре. По словам пользователя, все продукты законсервированы и могут храниться не менее девяти месяцев.

Коробка с домашними консервами Фото: Reddit

Реакция соцсетей

Идея быстро нашла отклик у пользователей соцсетей. Многие восприняли такой подарок не просто как еду, а как проявление заботы и внимания. В комментариях люди отмечали, что подобные вещи особенно ценны в пожилом возрасте, когда комфорт и простота становятся важнее эффектных сюрпризов.

Многие комментаторы назвали подарок трогательным и продуманным. Люди писали, что "еда, приготовленная своими руками это форма любви", особенно когда речь идет о близком человеке преклонного возраста.

Однако не обошлось и без критики. Часть пользователей выразила сомнения в практичности такого подарка. Основные вопросы вызвали плотно закрытые банки — некоторые усомнились, что пожилой человек сможет открывать их без посторонней помощи. Другие обратили внимание на вопросы безопасности и использования крышек для домашнего консервирования.

"Куча банок, которые она не может открыть? Жестоко";

"Уже одни крышки показывают, что вас не волнует безопасность сохранности пищевых продуктов";

"Я буквально ничего не знаю о консервировании, и даже я знаю, что использованные банки и крышки не предназначены для такого использования".

В итоге пост разделил аудиторию на два лагеря: одни увидели в подарке искреннюю заботу и тепло, другие — потенциальные сложности и риски.

