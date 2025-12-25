Украинец перевозил рождественскую елку на спортивном кабриолете Porsche (фото)

Кабриолет Porsche 911 использовали для перевозки рождественской елки. Дерево закрепили прямо на крыше автомобиля.

Спорткар Porsche 911 Carrera с елкой на крыше заметили на стоянке возле АЗС во Львове. Его фотографии появились на странице lviv._top_.cars в Instagram.

Porsche 911 отличается особой окраской Фото: instagram.com/lviv._top_.cars

Дерево положили прямо на мягкий складной верх Porsche 911, подстелив ткань, чтобы оно не повредило крышу из ткани. Закрепили елку веревками. В багажник Porsche 911 Carrera она бы не поместилась, ведь он очень небольшой — всего 132 л.

Конечно, кабриолет Porsche 911 с елкой на крыше привлекает внимание. К тому же, авто имеет нетипичную окраску — голубую с белыми полосами. У Porsche это опция.

Дерево положили на подстилку и закрепили веревками Фото: instagram.com/lviv._top_.cars

Этот спорткар Porsche 911 Carrera — модель нынешнего поколения в 992 кузове, которую выпускали с 2019 по 2024 год. Такой кабриолет предлагался с 3,0-литровыми турбошестернями на 385 и 450 л. с. В более мощной версии максимальная скорость превышает 300 км/ч.

Между прочим, перевозка елок на крышах дорогих авто уже стала своеобразной традицией в ЕС и США и Книга рекордов Гиннеса даже фиксирует рекорды скорости. В частности, недавно Chevrolet Corvette с рождественским деревом развил более 300 км/ч.

Также Фокус рассказывал, что в Киеве торговали яблоками из багажника роскошного кроссовера Mercedes.