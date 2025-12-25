Українець перевозив різдвяну ялинку на спортивному кабріолеті Porsche (фото)
Кабріолет Porsche 911 використали для перевезення різдвяної ялинки. Дерево закріпили просто на даху автомобіля.
Спорткар Porsche 911 Carrera із ялинкою на даху помітили на стоянці біля АЗС у Львові. Його світлини з’явилися на сторінці lviv._top_.cars в Instagram.
Дерево поклали просто на м’який складний верх Porsche 911, підстеливши тканину, аби воно не пошкодило дах з тканини. Закріпили ялинку мотузками. У багажник Porsche 911 Carrera вона б не помістилася, адже він дуже невеликий – усього 132 л.Важливо
Звісно, кабріолет Porsche 911 з ялинкою на даху привертає увагу. До того ж, авто має нетипове забарвлення – блакитне з білими смугами. У Porsche це опція.
Цей спорткар Porsche 911 Carrera – модель нинішнього покоління в 992 кузові, яку випускали із 2019 по 2024 рік. Такий кабріолет пропонували із 3,0-літровими турбошістками на 385 та 450 к. с. У потужнішій версії максимальна швидкість перевищує 300 км/год.
Між іншим, перевезення ялинок на дахах дорогих авто вже стало своєрідною традицією в ЄС та США і Книга рекордів Гіннеса навіть фіксує рекорди швидкості. Зокрема, нещодавно Chevrolet Corvette із різдвяним деревом розвинув понад 300 км/год.
Також Фокус розповідав, що в Києві торгували яблуками з багажника розкішного кросовера Mercedes.