5000 грн за набор: какие игрушки времен СССР можно выгодно продать (фото)

Старые елочные игрушки из СССР можно продать за сотни и даже тысячи гривен. Фокус выяснил сколько они стоят в Украине и не только.

До зимних праздников остается совсем немного времени, и украинцы все активнее готовятся к Новому году. Пока одни покупают новые шары и украшения для елки, другие неожиданно находят в шкафах и на антресолях настоящие сокровища из прошлого, а если быть точнее, то советские елочные игрушки, которые сегодня пользуются большим спросом на маркетплейсах.

Фокус выяснил, что стеклянные новогодние украшения времен СССР до сих пор активно продают в Украине. Некоторые из них могут стоить совсем не символические деньги.

Цены на елочные украшения СССР на OLX

На платформе OLX по запросу "елочные игрушки СССР" размещено более тысячи объявлений. Продавцы предлагают как отдельные украшения, так и целые наборы из стеклянных фигурок, среди которых шарики, шишки, сказочные персонажи, животные и фрукты.

Цены колеблются в широком диапазоне:

отдельные игрушки продают от 35–100 гривен за штуку;

небольшие наборы оценивают в 500–700 гривен;

более крупные коллекции из десятков украшений выставляют за 1000 гривен и более.

Судя по объявлениям, больше всего ценятся стеклянные игрушки ручной работы с яркой раскраской и сохранившейся металлической фурнитурой.

Объявления о продаже на OLX Фото: OLX

В некоторых лотах можно увидеть десятки разноцветных украшений, аккуратно выложенных на ткани. Люди могут приобрести классические шары, а также фигурки в форме птиц, шишек и овощей.

На фото с OLX видно, что часть игрушек продают в смешанных наборах, без оригинальных коробок, но в хорошем состоянии. В других объявлениях украшения представлены поштучно. Обычно продавцы делают акцент на винтажности, ручной росписи или "настоящем новогоднем настроении из детства".

Высокая цена отдельных советских елочных игрушек часто объясняется их долговечностью, ведь они изготавливались из толстого стекла и окрашивались качественными пигментами, благодаря чему хорошо сохранились даже спустя десятилетия. В то же время большинство украшений все же относится к массовому производству, поэтому продается по вполне доступной цене.

Елочные украшения времен СССР продают по разной цене Фото: OLX

Таким образом, перед праздниками старые новогодние игрушки могут стать не только частью семейной ностальгии, но и способом немного подзаработать, особенно если дома сохранился целый набор украшений советских времен.

Какие советские елочные украшения продаются дороже всего

Впрочем, на рынке встречаются и более дорогие варианты. Отдельные винтажные лоты с советскими елочными игрушками продавцы оценивают в несколько тысяч гривен.

Например, на OLX можно найти наборы из мелких фигурных украшений в форме шишек, овощей, сказочных персонажей и декоративных элементов за 5 500 гривен и более.

На рынке встречаются и более дорогие варианты Фото: OLX

В таких объявлениях люди обычно делают акцент на аутентичности, хорошем состоянии и редких формах игрушек, которые выпускались ограниченными сериями.

Где еще покупают и продают елочные игрушки СССР

Спрос на советские елочные украшения существует не только в Украине. На зарубежных маркетплейсах, в частности Etsy и eBay, также активно продают винтажные новогодние игрушки из СССР, позиционируя их как коллекционные и ностальгические предметы.

Стеклянные елочные украшения времен СССР на зарубежных маркетплейсах Фото: etsy.com

На таких платформах отдельные стеклянные советские украшения обычно оценивают от 5 до 40 долларов и более в зависимости от размера, формы и состояния изделия. Наборы из нескольких шаров или фигурок могут стоить значительно дороже, от 50 до 200 долларов и выше, особенно если речь идет о хорошо сохранившихся или редких экземплярах.

Продавцы на западных сайтах часто подчеркивают эстетику ручной работы, советский дизайн и уникальность подобных украшений, что делает их привлекательными не только для выходцев из Восточной Европы, но и для иностранных коллекционеров.

