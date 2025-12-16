Девушка постоянно получает чужие посылки: что она находит внутри (фото)

Семья из Вашингтона (США) сообщила, что за последние шесть месяцев им домой было доставлено более 100 посылок, предназначенных для местного отеля.

Жительница, пожелавшая остаться неизвестной и назвавшаяся Бриттани, заявила, что, по ее мнению, постояльцы отеля Arlo, расположенного примерно в миле (1,6 км) от ее дома, заказывают посылки, предназначенные для доставки в свои номера, но по ошибке указывают ее адрес на сайте Amazon. Об этом пишет UPI.

Американка рассказала, что ее адрес указан в списке вариантов на Amazon перед адресом отеля.

"Нам присылали все что угодно, от кошачьего корма и витаминных добавок до бензопилы. К счастью, гость приехал забрать все это, но мы не стали задавать вопросов. И дверь мы тоже не открыли", — рассказала Бриттани телеканалу NBC4 Washington.

Бриттани отметила, что между ее адресом и адресом отеля Arlo разница всего в одну букву.

"К сожалению, приходится проводить много времени допоздна, например, после 8 вечера, когда к нам приходят люди и стучатся в дверь, а это довольно тяжело, когда у тебя есть ребенок", — сказала она.

Компания Amazon заявила, что расследует проблему и работает над ее решением.

Издание также отмечает, что жительница Сан-Хосе, штат Калифорния, сообщила о похожей проблеме ранее в этом году. В июле она рассказала, что за предыдущий год ее дом был завален сотнями нежелательных посылок с Amazon, в каждой из которых находился чехол для автомобильного сиденья из искусственной кожи от бренда Etkin, продаваемый китайским продавцом на Amazon Liusandedian.

В ходе расследования выяснилось, что адрес женщины был указан в качестве адреса для возврата товаров. Компания Amazon забрала нежелательные посылки из дома женщины и заявила, что работает над окончательным решением проблемы.

