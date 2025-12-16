Дівчина постійно отримує чужі посилки: що вона знаходить усередині (фото)

Сім'я з Вашингтона (США) повідомила, що за останні шість місяців їм додому було доставлено понад 100 посилок, призначених для місцевого готелю.

Мешканка, яка побажала залишитися невідомою і назвалася Бріттані, заявила, що, на її думку, постояльці готелю Arlo, розташованого приблизно за милю (1,6 км) від її будинку, замовляють посилки, призначені для доставки у свої номери, але помилково вказують її адресу на сайті Amazon. Про це пише UPI.

Американка розповіла, що її адреса вказана у списку варіантів на Amazon перед адресою готелю.

"Нам надсилали все що завгодно, від котячого корму і вітамінних добавок до бензопили. На щастя, гість приїхав забрати все це, але ми не стали ставити запитань. І двері ми теж не відчинили", — розповіла Бріттані телеканалу NBC4 Washington.

Бріттані зазначила, що між її адресою та адресою готелю Arlo різниця всього в одну букву.

"На жаль, доводиться проводити багато часу допізна, наприклад, після 8-ї вечора, коли до нас приходять люди та стукають у двері, а це доволі важко, коли в тебе є дитина", — сказала вона.

Компанія Amazon заявила, що розслідує проблему і працює над її вирішенням.

Видання також зазначає, що мешканка Сан-Хосе, штат Каліфорнія, повідомила про схожу проблему раніше цього року. У липні вона розповіла, що за попередній рік її будинок був завалений сотнями небажаних посилок з Amazon, у кожній з яких містився чохол для автомобільного сидіння зі штучної шкіри від бренду Etkin, який продавав китайський продавець на Amazon Liusandedian.

Під час розслідування з'ясувалося, що адресу жінки було вказано як адресу для повернення товарів. Компанія Amazon забрала небажані посилки з дому жінки і заявила, що працює над остаточним вирішенням проблеми.

