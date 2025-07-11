Будинок завалений: жінка понад рік отримує тонни чужих посилок (відео)

Жінка з Сан-Хосе несподівано стала "пунктом повернення" для товарів Amazon. Її будинок завалений коробками, і посилки продовжують приходити.

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Мешканка Сан-Хосе, Каліфорнія (США), стала жертвою дивної і виснажливої схеми. Про це пише UPI.

До оселі американки вже протягом року безперервно надходять небажані посилки з Amazon. Усі вони містять одне й те саме — чохли для автомобільних сидінь від китайського продавця Liusandedian під брендом Etkin.

Як з'ясувалося, її адреса помилково (або навмисно) вказана в системі Amazon як адреса повернення для цієї продукції. При цьому покупці масово скаржаться на проблеми з поверненням: дороге пересилання, відсутність компенсацій і невідповідний розмір товару.

"Вартість повернення часто перевищує половину ціни покупки. Але люди все одно не отримують гроші назад", — розповіла жінка. За її словами, звернення до Amazon не допомогли, адже посилки продовжують надходити.

Компанія визнала проблему.

"Ми вибачилися перед клієнткою, працюємо безпосередньо над вилученням посилок і робимо кроки щодо остаточного рішення", — йдеться в офіційній заяві Amazon. Представники компанії вже відвідали жінку, щоб почати забирати коробки.

Видання зазначає, що це не перший подібний випадок. У Каліфорнії Джон ДеФіоре також отримав десятки непотрібних посилок — імовірно, у рамках схеми, де продавці розсилають замовлення на випадкові адреси, щоб "накрутити" позитивні відгуки.

А в Канаді та Вірджинії люди зіткнулися з іще абсурднішими ситуаціями: від коробки з 1020 презервативами до сотень незамовлених товарів. У всіх випадках Amazon довелося проводити внутрішні розслідування, щоб зупинити потік.

Раніше Фокус повідомляв, що подружжя переробило гараж на будинок для сина, а потім зробило на цьому бізнес. Загальний бюджет склав близько 69 000 доларів (майже 2,9 млн гривень), що було більше, ніж планувалося, але все ж набагато дешевше, ніж наймати підрядників

Також стало відомо, що жінка переїхала в новий будинок і помітила, що за нею стежать. Вона стверджує, що за її парканом хтось живе і спостерігає за нею. Поліція виявила в заростях ознаки того, що там дійсно хтось перебував.