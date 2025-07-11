Дом завален: женщина больше года получает тонны чужих посылок (видео)

Женщина из Сан-Хосе неожиданно стала "пунктом возврата" для товаров Amazon. Ее дом завален коробками, и посылки продолжают приходить.

Related video

Жительница Сан-Хосе, Калифорния (США), стала жертвой странной и изматывающей схемы. Об этом пишет UPI.

В дом американки уже на протяжении года беспрерывно поступают нежелательные посылки с Amazon. Все они содержат одно и то же — чехлы для автомобильных сидений от китайского продавца Liusandedian под брендом Etkin.

Как выяснилось, ее адрес ошибочно (или намеренно) указан в системе Amazon как адрес возврата для этой продукции. При этом покупатели массово жалуются на проблемы с возвратом: дорогая пересылка, отсутствие компенсаций и неподходящий размер товара.

"Стоимость возврата часто превышает половину цены покупки. Но люди все равно не получают деньги назад", — рассказала женщина. По ее словам, обращения в Amazon не помогли, ведь посылки продолжают поступать.

Компания признала проблему.

"Мы извинились перед клиенткой, работаем напрямую над изъятием посылок и предпринимаем шаги по окончательному решению", — говорится в официальном заявлении Amazon. Представители компании уже посетили женщину, чтобы начать забирать коробки.

Издание отмечает, что это не первый подобный случай. В Калифорнии Джон ДеФиоре также получил десятки ненужных посылок — предположительно, в рамках схемы, где продавцы рассылают заказы на случайные адреса, чтобы "накрутить" положительные отзывы.

А в Канаде и Вирджинии люди столкнулись с еще более абсурдными ситуациями: от коробки с 1020 презервативами до сотен незаказанных товаров. Во всех случаях Amazon пришлось проводить внутренние расследования, чтобы остановить поток.

Ранее Фокус сообщал, что супруги переделали гараж в дом для сына, а потом сделали на этом бизнес. Общий бюджет составил около 69 000 долларов (почти 2,9 млн гривен), что было больше, чем планировалось, но все же гораздо дешевле, чем нанимать подрядчиков

Также стало известно, что женщина переехала в новый дом и заметила, что за ней следят. Она утверждает, что за ее забором кто-то живет и наблюдает за ней. Полиция обнаружила в зарослях признаки того, что там действительно кто-то находился.