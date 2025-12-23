Девушка получила Range Rover: начальник потратил миллионы гривен на подарки (видео)

Рождественские подарки на работе редко выходят за рамки чашки или коробки конфет. Но в одной британской компании праздник неожиданно превратился в событие, о котором теперь говорят миллионы.

Генеральный директор социально ориентированного агентства Connect Management Бенджи Лесли стал популяпным в сети после того, как подарил одной из своих сотрудниц роскошный Range Rover. Кроме того мужчина потратил около 100 000 фунтов стерлингов (примерно 5,6 млн гривен) на рождественские подарки для всей команды. Соответсвующее видео появилось на канале компании в TikTok.

В компании действует традиция под названием "Поощрение от Санты Лесли". В преддверии Рождества сотрудники каждый день участвуют в розыгрышах призов, выбирая конверты и подарки из большого праздничного барабана. С ноября персонал регулярно выигрывает ценные призы, среди которых техника, путешествия и многое другое.

Відео дня

Однако настоящим шоком для коллектива стал момент, когда новая сотрудница по имени Хлоя, проработавшая в агентстве всего несколько месяцев, вытянула счастливое число и выиграла автомобиль. Видео с реакцией команды и вручением ключей от белого Range Rover Evoque быстро стало вирусным и набрало более миллиона просмотров.

Помимо автомобиля, Хлоя получила годовую страховку, стоимость которой может доходить до 2000 фунтов (примерно 112 тысяч гривен). Рыночная цена таких автомобилей обычно колеблется от 40 000 до 60 000 фунтов (2,2 млн — 3,4 млн гривен).

Начальник компании и сотрудница во время розыгрыша Фото: TikTok Хлоя получила ключи от Range Rover Фото: TikTok

Среди других подарков, которые разыгрывались в компании, — новые iPhone, AirPods Pro Max, билеты на концерты, электроскутер, умные очки Ray-Ban Meta, камера Osmo, наборы Lego, светодиодные маски для лица и туристические путевки.

Реакция соцсетей

На видео Хлоя не скрывала эмоций, рассматривая машину и позируя рядом с ней.

"Это просто невероятно. Я бесконечно благодарна за возможность работать в самой потрясающей компании в мире. Лондону стоит быть начеку", — написала она позже в комментариях.

Вирусный ролик вызвал бурную реакцию пользователей. В комментариях десятки людей спрашивали, набирает ли компания новых сотрудников.

"Как мне сюда устроиться? Мне даже открытку на Рождество не прислали", — написал один из зрителей.

Другие признались, что после увиденного задумались о смене работы. Некоторые пользователи сравнивали такой подход с собственным опытом.

"Я проработал 14 лет в сфере ухода за людьми с проблемами со здоровьем и получил ваучер на 20 фунтов (примерно 1100 гривен). Этот босс заставляет другие компании выглядеть очень плохо".

Ранее Фокус сообщал, что:

Девушка "сорвала джекпот" в секонд-хенде. Жительница Великобритании обнаружила в местном благотворительном магазине дизайнерскую сумку и кошелек стоимостью более 600 фунтов стерлингов. Женщина не понимает, кто мог пожертвовать абсолютно новые вещи.

Девушка постоянно получает чужие посылки. Американка рассказала, что ее адрес указан в списке вариантов на Amazon перед адресом отеля.

Также стало известно, что охотница за винтажем наткнулась на "чудесную скидку" в сети. Неприметный красный настенный арт-объект выглядел как простой элемент декора, но за ним скрывалась история, которая превзошла все ожидания.