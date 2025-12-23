Дівчина отримала Range Rover: начальник витратив мільйони гривень на подарунки (відео)

Різдвяні подарунки на роботі рідко виходять за рамки чашки або коробки цукерок. Але в одній британській компанії свято несподівано перетворилося на подію, про яку тепер говорять мільйони.

Генеральний директор соціально орієнтованого агентства Connect Management Бенджі Леслі став популярним у мережі після того, як подарував одній зі своїх співробітниць розкішний Range Rover. Крім того чоловік витратив близько 100 000 фунтів стерлінгів (приблизно 5,6 млн гривень) на різдвяні подарунки для всієї команди. Відповідне відео з'явилося на каналі компанії в TikTok.

У компанії діє традиція під назвою "Заохочення від Санти Леслі". Напередодні Різдва співробітники щодня беруть участь у розіграшах призів, вибираючи конверти і подарунки з великого святкового барабана. З листопада персонал регулярно виграє цінні призи, серед яких техніка, подорожі та багато іншого.

Відео дня

Однак справжнім шоком для колективу став момент, коли нова співробітниця на ім'я Хлоя, яка пропрацювала в агентстві лише кілька місяців, витягнула щасливе число і виграла автомобіль. Відео з реакцією команди й врученням ключів від білого Range Rover Evoque швидко стало вірусним і набрало понад мільйон переглядів.

Крім автомобіля, Хлоя отримала річну страховку, вартість якої може доходити до 2000 фунтів (приблизно 112 тисяч гривень). Ринкова ціна таких автомобілів зазвичай коливається від 40 000 до 60 000 фунтів (2,2 млн — 3,4 млн гривень).

Начальник компанії та співробітниця під час розіграшу Фото: TikTok Хлоя отримала ключі від Range Rover Фото: TikTok

Серед інших подарунків, які розігрувалися в компанії, — нові iPhone, AirPods Pro Max, квитки на концерти, електроскутер, розумні окуляри Ray-Ban Meta, камера Osmo, набори Lego, світлодіодні маски для обличчя та туристичні путівки.

Реакція соцмереж

На відео Хлоя не приховувала емоцій, розглядаючи машину і позуючи поруч із нею.

"Це просто неймовірно. Я безмежно вдячна за можливість працювати в найприголомшливішій компанії у світі. Лондону варто бути напоготові", — написала вона пізніше в коментарях.

Вірусний ролик викликав бурхливу реакцію користувачів. У коментарях десятки людей запитували, чи набирає компанія нових співробітників.

"Як мені сюди влаштуватися? Мені навіть листівку на Різдво не надіслали", — написав один із глядачів.

Інші зізналися, що після побаченого задумалися про зміну роботи. Деякі користувачі порівнювали такий підхід із власним досвідом.

"Я пропрацював 14 років у сфері догляду за людьми з проблемами зі здоров'ям і отримав ваучер на 20 фунтів (приблизно 1100 гривень). Цей бос змушує інші компанії виглядати дуже погано".

