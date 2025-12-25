5000 грн за набір: які іграшки часів СРСР можна вигідно продати (фото)

Старі ялинкові іграшки з СРСР можна продати за сотні й навіть тисячі гривень. Фокус з'ясував скільки вони коштують в Україні і не тільки.

До зимових свят залишається зовсім небагато часу, і українці все активніше готуються до Нового року. Поки одні купують нові кулі та прикраси для ялинки, інші несподівано знаходять у шафах та на антресолях справжні скарби з минулого, а якщо бути точнішими, то радянські ялинкові іграшки, які сьогодні мають неабиякий попит на маркетплейсах.

Фокус з'ясував, що скляні новорічні прикраси часів СРСР досі активно продають в Україні. Деякі з них можуть коштувати зовсім не символічні гроші.

Ціни на ялинкові прикраси СРСР на OLX

На платформі OLX за запитом "ялинкові іграшки СРСР" розміщено понад тисячу оголошень. Продавці пропонують як окремі прикраси, так і цілі набори зі скляних фігурок, серед яких кульки, шишки, казкові персонажі, тварини та фрукти.

Відео дня

Ціни коливаються в широкому діапазоні:

окремі іграшки продають від 35-100 гривень за штуку;

невеликі набори оцінюють у 500-700 гривень;

більші колекції з десятків прикрас виставляють за 1000 гривень і більше.

Судячи з оголошень, найбільше цінуються скляні іграшки ручної роботи з яскравим розфарбуванням і збереженою металевою фурнітурою.

Оголошення про продаж на OLX Фото: OLX

У деяких лотах можна побачити десятки різнокольорових прикрас, акуратно викладених на тканині. Люди можуть придбати класичні кулі, а також фігурки у формі птахів, шишок і овочів.

На фото з OLX видно, що частину іграшок продають у змішаних наборах, без оригінальних коробок, але в хорошому стані. В інших оголошеннях прикраси представлені поштучно. Зазвичай продавці роблять акцент на вінтажності, ручному розписі або "справжньому новорічному настрої з дитинства".

Висока ціна окремих радянських ялинкових іграшок часто пояснюється їхньою довговічністю, адже вони виготовлялися з товстого скла і фарбувалися якісними пігментами, завдяки чому добре збереглися навіть через десятиліття. Водночас більшість прикрас все ж належить до масового виробництва, тому продається за цілком доступною ціною.

Ялинкові прикраси часів СРСР продають за різною ціною Фото: OLX

Таким чином, перед святами старі новорічні іграшки можуть стати не тільки частиною сімейної ностальгії, а й способом трохи підзаробити, особливо якщо вдома зберігся цілий набір прикрас радянських часів.

Які радянські ялинкові прикраси продаються найдорожче

Утім, на ринку трапляються і дорожчі варіанти. Окремі вінтажні лоти з радянськими ялинковими іграшками продавці оцінюють у кілька тисяч гривень.

Наприклад, на OLX можна знайти набори з дрібних фігурних прикрас у формі шишок, овочів, казкових персонажів і декоративних елементів за 5 500 гривень і більше.

На ринку зустрічаються і дорожчі варіанти Фото: OLX

У таких оголошеннях люди зазвичай роблять акцент на автентичності, хорошому стані та рідкісних формах іграшок, які випускалися обмеженими серіями.

Де ще купують і продають ялинкові іграшки СРСР

Попит на радянські ялинкові прикраси існує не лише в Україні. На зарубіжних маркетплейсах, зокрема Etsy та eBay, також активно продають вінтажні новорічні іграшки з СРСР, позиціонуючи їх як колекційні та ностальгічні предмети.

Скляні ялинкові прикраси часів СРСР на зарубіжних маркетплейсах Фото: etsy.com

На таких платформах окремі скляні радянські прикраси зазвичай оцінюють від 5 до 40 доларів і більше залежно від розміру, форми та стану виробу. Набори з кількох кульок або фігурок можуть коштувати значно дорожче, від 50 до 200 доларів і вище, особливо якщо йдеться про добре збережені або рідкісні екземпляри.

Продавці на західних сайтах часто наголошують на естетиці ручної роботи, радянському дизайні та унікальності подібних прикрас, що робить їх привабливими не тільки для вихідців зі Східної Європи, а й для іноземних колекціонерів.

Раніше Фокус повідомляв, що:

Начальник витратив мільйони гривень на різдвяні подарунки. Дівчина отримала Range Rover.

Дівчина постійно отримує чужі посилки. Американка розповіла, що її адреса вказана у списку варіантів на Amazon перед адресою готелю.

Також стало відомо, що мисливиця за вінтажем натрапила на "чудову знижку" в мережі. Непримітний червоний настінний артоб'єкт виглядав як простий елемент декору, але за ним ховалася історія, яка перевершила всі очікування.