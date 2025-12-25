Легко повторить дома: рецепт любимого завтрака королевской семьи поразил простотой

В королевской семье Великобритании есть своя кулинарная традиция на День подарков. Уже много лет утро после Рождества они начинают с простого блюда из яиц, которое королева Камилла готовила для родных большими порциями.

У королевской семьи Великобритании есть неожиданно простой гастрономический ритуал. На День подарков они традиционно собираются за завтраком, главным блюдом которого уже много лет остаются так называемые "яйца в масле". Об этом пишет Daily Record.

О традиции рассказал Том Паркер Боулз, сын королевы, в своей книге "Кулинария и корона". По его словам, это блюдо готовилось в их доме большими порциями каждый декабрь и считалось идеальным утренним угощением после Рождества. Том признается, что "никогда не ел яиц вкуснее".

Блюдо готовилось доме Паркер Боулзов большими порциями каждый декабрь Фото: SWNS

Интересно, что название рецепту дала принцесса Маргарет. Ей не нравилось слово "скрэмбл", и она настаивала на более благозвучном варианте, и выбор пал "яйца в масле". Название прижилось и стало частью семейной традиции.

Завтрак из четырех ингредиентов

Рецепт оказался максимально простым. Для него нужны всего четыре основных ингредиента: яйца, соленое сливочное масло, копченый лосось и хлеб. Все блюдо готовится за 10–20 минут и рассчитано на две порции.

Яйца слегка взбивают со щепоткой соли и перца, стараясь не переусердствовать. Масло растапливают на слабом огне до появления пены, затем добавляют яйца и постоянно помешивают, не давая им пересохнуть.

В самом конце добавляется немного копченого лосося, после чего блюдо подают на хлебе или тосте. Особенно хорошо, по словам Тома, подходит ржаной хлеб.

Вкусно и без лишней сложности

Помимо вкуса, у завтрака есть и практичное преимущество. Диетологи отмечают, что яйца богаты белком и надолго сохраняют чувство сытости. Это может помочь контролировать аппетит в течение дня, если следить за размером порций и не перегружать блюдо лишними жирами.

Отдельным плюсом является доступность. Все ингредиенты можно купить в обычном супермаркете, а стоимость порции, по мнению автора книги, остается сравнительно невысокой, даже с учетом копченого лосося.

Королевская кухня без пафоса

В книге Тома Паркер Боулза собрано более 100 рецептов, охватывающих разные эпохи, а именно от времен королевы Виктории до правления Карла III.

Наряду с изысканными десертами в ней немало простых блюд, которые легко повторить дома.

