Хлопчик спробував новий продукт: ніхто не очікував, що станеться далі (відео)

Після сімейної поїздки до Флориди (США) шестирічний Лукас став справжньою зіркою в соцмережах. Хлопчик із нетерпінням чекав можливості скуштувати морепродукти, але його перше знайомство з устрицями виявилося настільки емоційним, що момент миттєво став вірусним.

Інцидент стався 1 вересня в Нью-Смірна-Біч, штат Флорида. За словами його матері, 33-річної Кендіс, хлопчик був у повному захваті від ідеї спробувати все, що пов'язано з морем. Кендіс зняла реакцію сина на відео і пізніше опублікувала ролик у TikTok під ніком @yousmelllikepizza.

Відео швидко стало вірусним, його подивилися понад 4 мільйони разів, а кількість лайків наблизилася до 400 тисяч.

"Він був такий радий скуштувати морепродукти, і я його чудово розумію", — розповіла мала хлопчика.

У короткому відео показано, як Лукас сидить у ресторані морепродуктів, широко посміхаючись і з цікавістю дивлячись на подану устрицю. Він без вагань куштує делікатес, але вже за секунду його вираз обличчя змінюється із захоплення на непідробний шок. Несподіваний смак змушує хлопчика різко відскочити й виплюнути устрицю собі в руку.

Реакція соцмереж

Кумедний момент зворушив серця користувачів TikTok, які ділилися в коментарях жартами та підтримкою. Багато хто хвалив щирість Лукаса, зазначаючи, наскільки їм зрозуміла і близька його реакція. Інші ділилися своїми спогадами про те, як куштували устриці і не отримували від них задоволення, знаходячи розраду в драматичній, але щирій реакції хлопчика.

"Я думаю, люди їдять устриці заради уваги (по-справжньому). Він не перебільшує";

"Молодець, що зважився. Я ніколи не пробував устриці, але вже знаю, що вони мені не сподобаються";

"Устриці без коктейльного соусу це диявольщина";

"У мене теж така реакція на устриці, нічого страшного, малюк";

"Нарешті чесний відгук про устриці".

