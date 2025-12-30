Мальчик попробовал новый продукт: никто не ожидал, что произойдет дальше (видео)

После семейной поездки во Флориду (США) шестилетний Лукас стал настоящей звездой в соцсетях. Мальчик с нетерпением ждал возможности попробовать морепродукты, но его первое знакомство с устрицами оказалось настолько эмоциональным, что момент мгновенно стал вирусным.

Инцидент произошел 1 сентября в Нью-Смирна-Бич, штат Флорида. По словам его матери, 33-летней Кэндис, мальчик был в полном восторге от идеи попробовать все, что связано с морем. Кэндис сняла реакцию сына на видео и позже опубликовала ролик в TikTok под ником @yousmelllikepizza.

Видео быстро стало вирусным, его посмотрели более 4 миллионов раз, а количество лайков приблизилось к 400 тысячам.

"Он был так рад попробовать морепродукты, и я его прекрасно понимаю", — рассказала мала мальчика.

В коротком видео показано, как Лукас сидит в ресторане морепродуктов, широко улыбаясь и с любопытством глядя на поданную устрицу. Он без колебаний пробует деликатес, но уже через секунду его выражение лица меняется с восторга на неподдельный шок. Неожиданный вкус заставляет мальчика резко отпрянуть и выплюнуть устрицу себе в руку.

Реакция соцсетей

Забавный момент тронул сердца пользователей TikTok, которые делились в комментариях шутками и поддержкой. Многие хвалили искренность Лукаса, отмечая, насколько им понятна и близка его реакция. Другие делились своими воспоминаниями о том, как пробовали устрицы и не получали от них удовольствия, находя утешение в драматичной, но искренней реакции мальчика.

"Я думаю, люди едят устрицы ради внимания (по-настоящему). Он не преувеличивает";

"Молодец, что решился. Я никогда не пробовал устрицы, но уже знаю, что они мне не понравятся";

"Устрицы без коктейльного соуса это дьявольщина";

"У меня тоже такая реакция на устрицы, ничего страшного, малыш";

"Наконец-то честный отзыв об устрицах".

