После 25 лет в ІТ мужчина все бросил ради пиццы: результат удивил

Турецкий программист Фазыл Селим Кондолот отказался от напряженной жизни в мегаполисе и сменил профессию. Вернувшись в родной город, он превратил домашнее хобби в успешный бизнес по приготовлению пиццы.

Фазыл Селим Кондолот, который 25 лет работал в сфере программирования в Стамбуле, решил оставить большой город из-за изнурительного ритма жизни и вернулся в родной Байбурт. Сначала он продолжал работать удаленно в ИТ, но параллельно начал готовить пиццу дома для себя и знакомых, пишет Yenicag.

Его блюда быстро обрели популярность среди друзей и соседей. Кондолот собственноручно раскатывал тесто, экспериментировал с рецептами и угощал гостей. Со временем спрос на его пиццу начал расти, и он начал получать первые заказы.

Особенно много заказов поступало от женщин, которые собирались на традиционные встречи. Они просили готовить пиццу специально для таких событий. Увидев стабильный интерес, Кондолот решил превратить родительский дом в небольшое производство и начал выпекать пиццу в печи.

Відео дня

С увеличением количества заказов он окончательно оставил программирование и сосредоточился на новом деле. Сейчас Кондолот самостоятельно занимается как производством, так и доставкой, а в будущем планирует открыть полноценный ресторан.

"Жизнь в больших городах очень сложная — постоянный стресс и толпы. После 25 лет я понял, что с меня достаточно, и вернулся домой", — рассказывает он.

По его словам, работа в ИТ требует постоянного обновления знаний и слежения за трендами, что с возрастом становится сложнее. Именно поэтому он решил попробовать себя в другой сфере.

Кондолот подчеркивает, что не хотел начинать бизнес с большими инвестициями, а стремился создать что-то своими руками. Сначала он работал в очень маленьком помещении, но сейчас уже имеет больше места и лучшие условия для работы.

В будущем предприниматель планирует расширить дело и открыть большой ресторан, где сможет обслуживать больше клиентов и предлагать более широкое меню.

