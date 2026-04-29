Після 25 років у ІТ чоловік усе покинув заради піци: результат здивував

Турецький програміст Фазил Селім Кондолот відмовився від напруженого життя у мегаполісі та змінив професію. Повернувшись до рідного міста, він перетворив домашнє хобі на успішний бізнес із приготування піци.

Фазил Селім Кондолот, який 25 років працював у сфері програмування в Стамбулі, вирішив залишити велике місто через виснажливий ритм життя та повернувся до рідного Байбурта. Спочатку він продовжував працювати віддалено в ІТ, але паралельно почав готувати піцу вдома для себе та знайомих, пише Yenicag.

Його страви швидко здобули популярність серед друзів і сусідів. Кондолот власноруч розкатував тісто, експериментував із рецептами та пригощав гостей. З часом попит на його піцу почав зростати, і він почав отримувати перші замовлення.

Особливо багато замовлень надходило від жінок, які збиралися на традиційні зустрічі. Вони просили готувати піцу спеціально для таких подій. Побачивши стабільний інтерес, Кондолот вирішив перетворити батьківський будинок на невелике виробництво та почав випікати піцу в печі.

Зі збільшенням кількості замовлень він остаточно залишив програмування та зосередився на новій справі. Наразі Кондолот самостійно займається як виробництвом, так і доставкою, а в майбутньому планує відкрити повноцінний ресторан.

"Життя у великих містах дуже складне — постійний стрес і натовпи. Після 25 років я зрозумів, що з мене досить, і повернувся додому", — розповідає він.

За його словами, робота в ІТ вимагає постійного оновлення знань і стеження за трендами, що з віком стає складніше. Саме тому він вирішив спробувати себе в іншій сфері.

Кондолот підкреслює, що не хотів починати бізнес із великими інвестиціями, а прагнув створити щось власноруч. Спочатку він працював у дуже маленькому приміщенні, але зараз уже має більше місця та кращі умови для роботи.

У майбутньому підприємець планує розширити справу та відкрити великий ресторан, де зможе обслуговувати більше клієнтів і пропонувати ширше меню.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Крім того, Фокус зробив огляд професій, де оклади зросли найбільше та яких фахівців шукають роботодавці.