В Австралії кухаря-італійця звільнили з ресторану через піцу та популярну начинки (деталі, відео)

В австралійському місті Брісбен стався гучний скандал з уже закритим рестораном La Costa, яка стало відомо лише зараз. Виявилося, що в травні цього року керівництво закладу звільнило італійського кухаря Давіде Тамбуреллу через культурний конфлікт.

Формально чоловіка звільнили через скарги відвідувачів на його поведінку, але Комісія зі справедливої праці Австралії виявила ключову причину конфлікту та звільнення. Про це повідомляє BBC.

Під час слухань кухар повідомив, що під час роботи від нього вимагали класти до піци шинку й ананаси. Сам італієць відверто сказав, що такі топінги є "образою його культури".

Через постійні відмови класти ананаси до піци, на кухаря почали активно скаржитися відвідувачі. У відповідь на це італієць не соромився грубити та "посилати куди подалі", а під спроб переконати класти ананаси, чоловік обурювався та від злості завдав собі дві травм, б'ючи руками об поручень.

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Власники ресторану звільнили Тамбуреллу через два тижні, але чоловік подав скаргу до Комісія зі справедливої праці Австралії за фактом образи. На слухання італійську кухар заявив, що будь-які вказівки керівництва "не повинні бути такими, що будуть ображати його культуру".

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Після слухань Комісія стала на бік чоловіка і визнала, що чоловік мав право говорити про "образу його культури". Однак згодом стало відомо, що кухар програв судовий процес щодо його робочої візи, а його перебування в Австралії завершиться з терміном його візи.

ЗМІ пишуть, що австралійський штат Квінсленд, де розташоване місто Брісбен, відоме тим, що вважається ананасовим серцем Австралії та виробляє всі комерційно вирощені ананаси країни. Там ці фрукти є однією з частин харчової культури місцевих.

Чому італійці обурюють ананасам у піці: пояснення

В культурній традиції Італії саме піца є одним з найшанованіших видів страв серед місцевих. Самі мешканці Аппенінів дуже різко захищають спроби надмірних експериментів з цією стравою, особливо коли мова йде про "неканонічні" начинки.

Італійське видання Corierre свого часу виклало великий матеріал про реакцію італійців на піцу з ананасами. Головна причина докорів — порушення балансу смаків, неприродня комбінація інгредієнтів та "огидна естетика".

"Обурлива реакція італійцівмає просте пояснення — кулінарні блогери, кухарі та пересічні люди вважають такі начинки буквальним порушення неписаного правила піци: начинка має бути простою, гармонійно відповідати балансу тіста, сира та додатків. Все інше італійці трактують як жах і спробу перетворити культову страву на комерційний продукт", — пише ЗМІ.

Ще одна причина такого ставлення до ананасів у піці — це регіональність та автентичність. Італійський піцайоло з Неаполя Вінченцо Капуано вказує, що за кулінарією і традицією ховається проста причина — повага до власного культурного коду та кулінарії.

"Я ніколи би не поклав ананас на неаполітанську піцу, але я не проти експериментів. Піца — це універсальна мова, і кожен має право висловлювати її по-своєму. Поки це робиться з пристрастю та повагою до продукту, я відкритий до нових ідей", — каже кухар.

Раніше Фокус повідомляв про те, як чоловік покинув усе заради піци. Турецький програміст Фазил Селім Кондолот відмовився від напруженого життя у мегаполісі та змінив професію.

Згодом стало відомо, що в Мексиці піца налякала місцевих. Дивна страва миттєво розділила користувачів на два табори: тих, хто в жаху, і тих, хто сміється або вже шукає адресу ресторану.