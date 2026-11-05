Атаки продолжаются: в Минкульте назвали количество поврежденных объектов в результате ударов РФ

Министерство культуры Украины сообщает, что по состоянию на конец октября 2026 года Вооружённые силы РФ атаковали и повредили почти 2200 объектов культурного наследия. Кроме того, почти 2700 учреждений, имеющих культурное значение, подверглись обстрелам со стороны страны-агрессора.

Только за октябрь 2026 года российские военные повредили и разрушили 24 объекта культурного наследия, а также 21 учреждение культурного назначения. Об этом говорится в заявлении министерства.

"Среди пострадавших объектов культурного наследия — 199 памятников национального значения, 1781 — местного значения и 205 недавно обнаруженных объектов. Из общего числа 48 памятников полностью разрушены, остальные получили повреждения", — говорится в сообщении.

По данным Минкульта, больше всего объектов культурного наследия пострадало в Донецкой области — 369, Харьковской — 355, Херсонской — 308, Киеве — 292 и Одесской области — 215. Глава министерства Татьяна Бережная отмечает, что Россия продолжает наносить удары по украинским памятникам, а также по тем памятникам, которые уже подверглись атакам.

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"После каждого удара специалисты вновь осматривают здания, фиксируют повреждения и определяют срочные меры по их сохранению. Перед зимой особенно важно вовремя закрыть поврежденные крыши и окна, защитить конструкции от влаги и мороза. Для этого нужны ресурсы, профессиональная работа и последовательная поддержка партнеров", – отметила она.

Последствия обстрелов со стороны РФ по культурным объектам в регионах

По данным министерства, наибольшую долю среди пострадавших составляют клубные заведения — 1336 объектов; повреждены или уничтожены 923 библиотеки, 200 учреждений художественного образования, 142 музея и галереи, 57 театров, кинотеатров и филармоний.

"Кроме того, пострадали девять заповедников, 15 парков и зоопарков, три цирка и киностудия в Киеве. Наибольшие потери культурная инфраструктура понесла в Донецкой, Харьковской, Херсонской, Сумской, Киевской и Запорожской областях", — заявляют в Минкульте.

В ведомстве отмечают, что за последний месяц наибольшее количество новых повреждений зафиксировано в Днепропетровской, Харьковской и Черниговской областях. Россияне также повторно атаковали уже поврежденные объекты в Донецкой, Харьковской, Херсонской, Черниговской и Сумской областях.

"Российская агрессия также нанесла ущерб 2686 культурным учреждениям, 572 из которых были полностью уничтожены. Общее количество пострадавших учреждений за месяц увеличилось на 21. Разрушениям и повреждениям подверглась культурная инфраструктура 365 территориальных общин Украины", — отметили в Минкульте и добавили, что данные охватывают новые повреждения и ранее не учтенные случаи.

Ранее Фокус сообщал о том, как россияне начали бороться с украинской символикой и литературой. По данным ЦНС, основной целью оккупантов было удаление украинской символики и литературы, если таковые сохранились, а также создание нового музея для распространения "новой истории".

Впоследствии стало известно, что РФ уничтожила за лето около 13 млн украинских книг. По мнению заместителя министра культуры Богданы Лаюк, книги для РФ, безусловно, считаются важной целью.