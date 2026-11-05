Атаки продовжуються: в Мінкульті назвали кількість пошкоджених об'єктів через удари РФ

Міністерство культури України повідомляє, що станом на кінець жовтня 2026 року ЗС РФ атакували та пошкодили майже 2200 об'єктів культурної спадщини. Також майже 2700 закладів культурного значення зазнали обстрілів з боку країни-агресора.

Лише за жовтень 2026 року російські військові пошкодили та зруйнували 24 об'єктів спадщини, а також 21 заклад культурного призначення. Про це йдеться в заяві міністерства.

"Серед постраждалих об’єктів культурної спадщини — 199 пам’яток національного значення, 1781 — місцевого значення та 205 щойно виявлених об’єктів. Із загальної кількості 48 пам’яток повністю зруйновано, решта зазнали пошкоджень", — вказано в повідомленні.

За даними Мінкульту, найбільше об’єктів культурної спадщини постраждало в Донецькій області — 369, Харківській — 355, Херсонській — 308, Києві — 292 та Одеській області — 215. Очільниця міністерства Тетяна Бережна зазначає, що Росія продовжує атакувати українські пам’ятки, а також ті пам'ятки, які вже зазнали атак.

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"Після кожного удару фахівці знову обстежують будівлі, фіксують пошкодження та визначають термінові заходи для їхнього збереження. Перед зимою особливо важливо вчасно закрити пошкоджені дахи й вікна, захистити конструкції від вологи та морозу. Для цього потрібні ресурси, фахова робота й послідовна підтримка партнерів", – зазначила вона.

Наслідки обстрілів РФ по культурних об'єктах у регіонах

Найбільшу частку, за даними Міністерства, серед постраждалих становлять клубні заклади — 1336 об’єктів, пошкоджено або знищено 923 бібліотеки, 200 закладів мистецької освіти, 142 музеї та галереї, 57 театрів, кінотеатрів і філармоній.

"Крім того, постраждали дев’ять заповідників, 15 парків і зоопарків, три цирки та кіностудія в Києві. Найбільших втрат культурна інфраструктура зазнала в Донецькій, Харківській, Херсонській, Сумській, Київській та Запорізькій областях", — заявляють в Мінкульті.

В відомстві відзначають, що за останній місяць найбільше нових пошкоджень зафіксовано у Дніпропетровській, Харківській та Чернігівській областях. Росіяни також повторно атакували вже пошкоджені об'єкти в Донецькій, Харківській, Херсонській, Чернігівській та Сумській областях.

"Російська агресія також завдала шкоди 2686 закладам культури, 572 з них повністю знищено. Загальна кількість постраждалих закладів за місяць зросла на 21. Руйнувань і пошкоджень зазнала культурна інфраструктура 365 територіальних громад України", — зазначили в Мінкульті та додають, що дані охоплюють нові пошкодження та раніше не враховані випадки.

Раніше Фокус повідомляв про те, як росіяни почали боротися з українською символікою та літературою. За даними ЦНС, За =основною метою окупантів було видалення української символіки та літератури, якщо такі збереглися, а також створення нового музею для поширення "нової історії".

Згодом стало відомо, що РФ знищила за літо близько 13 млн українських книжок. На думку заступниці міністра культури Богдани Лаюк, книжки для РФ безумовно вважаються важливою ціллю.