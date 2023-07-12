Знищують культуру: росіяни почали боротися з українською символікою та літературою, — ЦНС

За даними підпілля, основною метою окупантів було видалення української символіки та літератури, якщо такі збереглися, а також створення нового музею для поширення "нової історії".

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Так звані окупаційні "адміністрації", присутні на тимчасово захоплених територіях України, втрутилися в роботу музеїв шкіл і почали вилучення експонатів, пов'язаних з історією України. Про це повідомив Центр національного спротиву.

"Так, офіційно це представляється як "громадський моніторинг шкільних музеїв", який начебто виконують активісти путінської партії "Єдина Росія", разом із "небайдужими школярами". Однак насправді перевірку здійснюють колаборанти з окупаційних адміністрацій під наглядом співробітника ФСБ", — йдеться в повідомленні.

Згідно зі звітом, основною метою окупантів було видалення української символіки та літератури, якщо такі збереглися, а також створення нового музею. Зокрема, планувалося створити музей, присвячений відомому уродженцю регіону, який брав участь у Другій світовій війні, служив у НКВС або був видатною фігурою комуністичного руху.

У ЦНС повідомили, що окупанти прагнуть стандартизувати всі шкільні музеї на півдні ТОТ, щоб вони не відрізнялися від типового музею в школі десь у Барнаулі. Це є одночасно елементом пропаганди серед дітей і ще одним методом знищення української ідентичності в цьому регіоні.

Нагадаємо, 4 липня повідомлялося, що росіяни на півдні України наражають на небезпеку місцевих жителів. Противник мінує всі підряд території, а за допомогою соціальних мереж розповідають місцевим жителям про те, що Київ нібито не в змозі забезпечити належний рівень життя на підконтрольних йому територіях

Також у Росії розпочали створення великомасштабних комплексів, призначених для обробки, дослідження та утилізації тіл загиблих російських військових, які брали участь у конфлікті в Україні. Головне управління розвідки заявляє, що російська армія не в змозі впоратися з великим потоком військових, загиблих під час війни.