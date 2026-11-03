Скандал из-за участия РФ в ЧМ по хоккею 2027: команды отказываются, а спонсоры уходят

Пять европейских хоккейных федераций заявили, что их сборные не будут играть против российских команд на чемпионатах мира. Так они отреагировали на решение Спортивного арбитражного суда (CAS), который обязал Международную федерацию хоккея (IIHF) вернуть российские команды к соревнованиям в сезоне 2026/27.

Среди тех, кто объявил об отказе играть против сборной РФ, — Финляндия, Швеция, Дания, Норвегия и Латвия, сообщает The Moscow Times. Поддержку этой позиции, по данным издания, выразили Германия, Чехия и Австрия.

Что говорят федерации

Лидером протеста стала Финляндия. Глава Финской хоккейной ассоциации Хейкки Гиетанен заявил, что национальные сборные страны не будут проводить ни одного матча против представителей РФ, пока продолжается агрессия против Украины. Финляндия, отмечает издание, пытается объединить другие страны, чтобы совместно донести до IIHF отказ выходить на лед с россиянами.

Финляндия и Швеция объясняют свою позицию принципиальным отношением к войне в Украине и отсутствием гарантий безопасности. В то же время они не отказываются от участия в самих турнирах.

Видео дня

Финский город Турку также объявил, что откажется принимать у себя чемпионат мира среди юниоров в 2027–2028 годах, если в нём будет участвовать Россия.

Президент Датской федерации Генрих Бах Нильсен сообщил, что проконсультировался с капитаном сборной Йеспером Йенсеном и уже сообщил о решении руководству IIHF в Цюрихе. В Дании считают матч против россиян угрозой целостности хоккея.

В заявлениях Норвегии и Латвии, как пишут журналисты, подчеркивается необходимость защиты физического и психического здоровья спортсменов и их семей, поскольку такие встречи, по мнению федераций, представляют угрозу безопасности.

Тем временем министр иностранных дел Украины Андрей Сибига поблагодарил Чехию, Данию, Финляндию, Латвию, Норвегию и Швецию за бойкот сборной страны-агрессора.

"Я благодарю Чехию, Данию, Финляндию, Латвию, Норвегию и Швецию, а также их национальные федерации хоккея за то, что они публично отказались играть на одном льду с Россией", — написал Сибига.

Издание также отмечает, что отказ от матчей с Россией может привести к дисциплинарным санкциям со стороны IIHF: от технических поражений до принудительного понижения в дивизионе.

Спонсор ушел, а ЧМ-2027 под вопросом

Возвращение России вызвало также организационный и финансовый кризис. Шведская компания AJ Produkter, которая на протяжении 37 лет была официальным спонсором чемпионата мира, объявила об отзыве своих логотипов и прекращении сотрудничества с турниром 2027 года.

"Мы уже 37 лет поддерживаем давние партнерские отношения с IIHF, поэтому приняли это решение после вынесения судебного решения. Во многих сферах бизнеса приходится принимать сложные решения, но это решение было принято очень легко", — заявил главный исполнительный директор AJ Products Дэвид Брей.

Под угрозой, по данным издания, оказалось и проведение мужского чемпионата мира 2027 года, который должен пройти с 14 по 30 мая в Германии. Немецкая федерация выразила обеспокоенность по поводу безопасности и дополнительных расходов, а принимающая сторона якобы уже рассматривает юридические варианты отказа от проведения турнира.

Ранее мы писали, что американский хоккеист досрочно расторг контракт с клубом из РФ. Он испугался постоянных воздушных тревог.

Напомним, что самый успешный хоккейный клуб Украины будет выступать в Польше.