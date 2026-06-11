Самый титулованный хоккейный клуб Украины будет играть в Польше: в чем причина

Самая титулованная хоккейная команда в истории Украины "Сокол" в следующем сезоне будет выступать в польском чемпионате. Украинцы объединятся с польским клубом "Сянок", у которого возникли финансовые проблемы.

"Сокол" будет выступать в элитном дивизионе чемпионата Польши. Об этом объявили во время пресс-конференции руководства польского клуба "Сянок", где также представили новую структуру управления и стратегического партнера, связанного с украинским хоккеем, передает "Суспільне".

При этом основная часть игроков будет именно из украинского клуба. Главным тренером "Сянка" также станет действующий главный тренер "Сокола" Олег Шафранко.

Еще в апреле руководитель ХК "Сокол" Вячеслав Лецкан сообщал, что клуб рассматривает возможность участия в зарубежном чемпионате. На тот момент среди вариантов были участие в лигах Польши и Румынии, а также во втором дивизионе чемпионата Словакии.

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В чём причины слияния клубов

Польский клуб "Сянок" испытывал проблемы с финансированием. Они не смогли найти местного инвестора, однако им удалось договориться о сотрудничестве с "Соколом".

Спортивным директором стал Вячеслав Лецкан, а менеджером команды — Сергей Носенко. По информации польских СМИ, бюджет обновленного проекта составит около 1 миллиона евро.

Участие в чемпионате Польши для "Сокола" будет проходить параллельно с выступлениями в чемпионате Украины, а также участием в Континентальном кубке, где киевская команда уже узнала своих соперников.

Напомним, что во время нападения РФ на Киев в мае погиб хоккеист Юрий Орлов, игравший за два столичных клуба.

Ранее Дональд Трамп заявил, что торговое соглашение, которое могут заключить Китай и Канада, станет большой ошибкой для последней. Пекин уничтожит хоккей на льду, который является одним из символов страны, уверен американский лидер.