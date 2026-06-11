Найтитулованіший хокейний клуб України гратиме в Польщі: у чому причина

Найбільш титулована хокейна команда в історії України "Сокіл" в наступному сезоні виступатиме у польському чемпіонаті. Українці об'єднаються з польським клубом "Сянок", який мав фінансові проблеми.

"Сокіл" виступатиме" в елітному дивізіоні чемпіонату Польщі. Про це оголосили під час пресконференції керівництва польського клубу "Сянок", де також представили нову структуру управління та стратегічного партнера, пов'язаного з українським хокеєм, передає "Суспільне".

При цьому основна кількість гравців буде саме з українського клубу. Головний тренер "Сянка" також буде чинний головний тренер "Сокола" Олег Шафранко.

Ще у квітні керівник ХК "Сокіл" В'ячеслав Лецкан повідомляв, що клуб розглядає можливість участі в іноземному чемпіонаті. На той момент серед варіантів була участь в лізі Польщі, Румунії, а також у другому дивізіоні чемпіонату Словаччини.

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Польський клуб "Сянок" мав проблеми з фінансуванням. Вони не змогли знайти місцевого інвестора, однак їм вдалося домовитися про співпрацю з "Соколом".

Спортивним директором став В'ячеслав Лецкан, а менеджером команди — Сергій Носенко. За інформацією польських ЗМІ, бюджет оновленого проєкту становитиме близько 1 мільйона євро.

Участь у першості Польщі для "Сокола" відбуватиметься паралельно з виступами у чемпіонаті України, а також участю у Континентальному кубку, де київська команда вже дізналася своїх суперників.

Нагадаємо, що під час атаки РФ на Київ у травні загинув хокеїст Юрій Орлов, який грав за два столичні клуби.

Раніше Дональд Трамп заявив, що торговельна угода, яку можуть укласти Китай і Канада, стане великою помилкою для останньої. Пекін знищить хокей на льоду, який є одним із символів країни, впевнений американський лідер.