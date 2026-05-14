Під час атаки РФ на Київ загинув хокеїст Юрій Орлов, який грав за два столичні клуби

Разом із Юрієм загинула його дівчина. Пара жила у багатоповерхівці в Дарницькому районі, по якій у ніч на 14 травня вдарили росіяни.

30-річний Юрій Орлов був екс-хокеїстом київських "Крижинки-Компаньйона" і "Дженералз", останнім часом він розвивав флорбол, — один із різновидів хокею, повідомляє "Вечірній Київ".

Українська федерація флорболу висловила щирі співчуття рідним, близьким, друзям та всій флорбольній родині у зв’язку з цією непоправною втратою.

"З глибоким сумом ми сприйняли звістку про смерть Юрія внаслідок обстрілу російських військ. Юрій був не просто гравцем — він був людиною, яка жила флорболом, віддавала всі сили розвитку команди та залишила вагомий слід в українському флорболі. Світла пам’ять про Юрія назавжди залишиться в серцях української флорбольної спільноти", — йдеться у заяві федерації.

Нині рятувальники продовжують пошуково-рятувальні роботи на місці руйнування житлового будинку внаслідок російського обстрілу. Наразі відомо вже про 12 загиблих у Києві. У КМДА повідомили, що серед загиблих від російської атаки — 15-річна дівчина. 57 людей постраждали.

Від ДСНС на місці робіт залучено 169 надзвичайників та 51 одиниця техніки, зокрема інженерної для розбору завалів.

За попередніми даними, по будинку у Києві могла влучити російська ракета Х-101. Її виробили у другому кварталі цього року.

