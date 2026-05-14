Во время атаки РФ на Киев погиб хоккеист Юрий Орлов, который играл за два столичных клуба

Вместе с Юрием погибла его девушка. Пара жила в многоэтажке в Дарницком районе, по которой в ночь на 14 мая ударили россияне.

30-летний Юрий Орлов был экс-хоккеистом киевских "Льдинки-Компаньона" и "Дженералз", в последнее время он развивал флорбол, — одну из разновидностей хоккея, сообщает "Вечерний Киев".

Украинская федерация флорбола выразила искренние соболезнования родным, близким, друзьям и всей флорбольной семье в связи с этой невосполнимой утратой.

"С глубокой скорбью мы восприняли известие о смерти Юрия в результате обстрела российских войск. Юрий был не просто игроком — он был человеком, который жил флорболом, отдавал все силы развитию команды и оставил весомый след в украинском флорболе. Светлая память о Юрии навсегда останется в сердцах украинского флорбольного сообщества", — говорится в заявлении федерации.

Сейчас спасатели продолжают поисково-спасательные работы на месте разрушения жилого дома в результате российского обстрела. Сейчас известно уже о 12 погибших в Киеве. В КГГА сообщили, что среди погибших от российской атаки — 15-летняя девушка. 57 человек пострадали.

От ГСЧС на месте работ привлечено 169 чрезвычайников и 51 единица техники, в том числе инженерной для разбора завалов.

По предварительным данным, по дому в Киеве могла попасть российская ракета Х-101. Ее произвели во втором квартале этого года.

