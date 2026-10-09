Американский хоккеист досрочно разорвал контракт с клубом из РФ: испугался тревог

34-летний бывший нападающий казанского "Ак Барса" Кевин Хейс завершил карьеру в России после пяти матчей. Он вернулся в США.

Причинами такого решения он назвал задержки самолетов, тоску по семье и тем, что у него ничего "не получается на площадке". Об этом хоккеист рассказал в подкасте Wingmen на YouTube.

"Было еще несколько ситуаций с переездами. Однажды мы летели на самолете в Сочи, но вдруг самолет изменил маршрут и приземлился в Дагестане. Я подумал: "Где я, черт возьми?" Три из четырех первых полетов закончились изменениями маршрута или задержками, и мы добрались до города только к шести утра. И я подумал: "Что происходит?" Не знаю, насколько вы об этом слышали, но ложиться спать и всю ночь слышать сирены — меня это совсем не радовало. Я испытывал тревогу. Скучал по жене. Скучал по ребенку. И я чувствовал, что моя игра не на должном уровне", — признался он.

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После этого американец начал задаваться вопросом, что вообще делает в России.

"И я просто решил закончить карьеру. Трудное решение. Я долго об этом думал. Но да, просто решил, что быть отцом на полную ставку — это гораздо лучше, чем то, через что я проходил",— подчеркнул он.

По словам Хейса, изначально он хотел вернуться в НХЛ и даже вел переговоры с несколькими командами.

"А потом со мной связались из России, а моя жена русская — казалось, это будет крутой опыт. Единственным минусом было то, что жена не могла приехать в первые месяц-два. Я подумал: ладно, справлюсь", — рассказал хоккеист.

Жена Хейса — россиянка

По данным "Матч ТВ", Хейс мог заработать в российском клубе 80 млн рублей за сезон (чуть больше $940 тысяч). Однако за первые пять матчей каких-либо выдающихся результатов Кевин не показал.

До переезда в Казань спортсмен играл в НХЛ за New York Rangers, Winnipeg Jets, Philadelphia Flyers, St. Louis Blues, а также Pittsburgh Penguins. Его стаж на льду — 12 лет.

Напомним, самый титулованный хоккейный клуб Украины будет играть в Польше.

Также сообщалось, что белорусский хоккеист наехал на своего президента.