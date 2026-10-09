Американський хокеїст достроково розірвав контракт з клубом із РФ: злякався тривог

34-річний колишній нападник казанського "Ак Барса" Кевін Хейс завершив кар’єру в Росії після п’яти матчів. Він повернувся до США.

Причинами такого рішення він назвав затримки літаків, тугу за родиною та те, що у нього нічого "не виходить на майданчику". Про це хокеїст розповів у подкасті Wingmen на YouTube.

"Було ще кілька випадків із переїздами. Одного разу ми летіли літаком до Сочі, але раптом літак змінив маршрут і приземлився в Дагестані. Я подумав: "Де я, чорт забирай?" Три з чотирьох перших польотів закінчилися змінами маршруту або затримками, і ми дісталися до міста лише о шостій ранку. І я подумав: "Що відбувається?" Не знаю, наскільки ви про це чули, але лягати спати й усю ніч чути сирени — мене це зовсім не тішило. Я відчував тривогу. Сумував за дружиною. Сумував за дитиною. І я відчував, що моя гра не на належному рівні", — зізнався він.

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Після цього американець почав задаватися питанням, що він взагалі робить у Росії.

"І я просто вирішив завершити кар’єру. Важке рішення. Я довго над цим думав. Але так, просто вирішив, що бути батьком на повну ставку — це набагато краще, ніж те, через що я проходив", — підкреслив він.

За словами Хейса, спочатку він хотів повернутися до НХЛ і навіть вів переговори з кількома командами.

"А потім зі мною зв’язалися з Росії, а моя дружина — росіянка, тож здавалося, що це буде класний досвід. Єдиним мінусом було те, що дружина не могла приїхати протягом перших місяця-двох. Я подумав: гаразд, впораюся", — розповів хокеїст.

Дружина Хейса — росіянка

За даними "Матч ТВ", Хейс міг заробити в російському клубі 80 млн рублів за сезон (трохи більше ніж 940 тис. доларів). Однак у перших п’яти матчах Кевін не показав жодних видатних результатів.

До переїзду до Казані спортсмен грав у НХЛ за "New York Rangers, Winnipeg Jets, Philadelphia Flyers, St. Louis Blues, а також за Pittsburgh Penguins. Його стаж на льоду — 12 років.

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