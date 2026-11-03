Скандал через участь РФ у ЧС з хокею 2027: команди відмовляються, а спонсори уходять

П'ять європейських хокейних федерацій заявили, що їхні збірні не гратимуть проти команд Росії на чемпіонатах світу. Так вони відреагували на рішення Спортивного арбітражного суду (CAS), який зобов'язав Міжнародну федерацію хокею (IIHF) повернути російські команди до змагань у сезоні 2026/27.

Серед тих, хто оголосив про відмову грати проти збірної РФ, — Фінляндія, Швеція, Данія, Норвегія та Латвія, інформує The Moscow Times. Підтримку цій позиції, за даними видання, висловили Німеччина, Чехія й Австрія.

Що кажуть федерації

Лідером протесту стала Фінляндія. Очільник Фінської хокейної асоціації Гейккі Гієтанен заявив, що національні збірні країни не проводитимуть жодного матчу проти представників РФ, поки триває агресія проти України. Фінляндія, зазначає видання, намагається об'єднати інші країни, щоб спільно донести до IIHF відмову виходити на лід із росіянами.

Фінляндія та Швеція пояснюють позицію принциповим ставленням до війни в Україні та відсутністю гарантій безпеки. Водночас вони не відмовляються від участі в самих турнірах.

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Фінське місто Турку також оголосило, що відмовиться приймати у себе Чемпіонат світу серед юніорів у 2027–2028 роках, якщо братиме участь Росія.

Президент Данської федерації Генріх Бах Нільсен розповів, що проконсультувався з капітаном збірної Єспером Єнсеном і вже повідомив про рішення керівництво IIHF у Цюриху. У Данії вважають гру проти росіян загрозою цілісності хокею.

У заявах Норвегії та Латвії, як пишуть журналісти, наголошено на захисті фізичного й ментального здоров'я спортсменів та їхніх родин, адже такі зустрічі, на думку федерацій, становлять загрозу безпеці.

Тим часом міністр закордонних справ України Андрій Сибіга подякував Чехії, Данії, Фінляндії, Латвії, Норвегії та Швеції за бойкот команди країни-агресорки.

"Я дякую Чехії, Данії, Фінляндії, Латвії, Норвегії та Швеції, а також їхнім національним федераціям хокею за те, що вони публічно відмовилися грати на одному льоду з Росією", — написав Сибіга.

Видання також зазначає, що відмова від матчів із Росією може призвести до дисциплінарних санкцій IIHF: від технічних поразок до примусового пониження в дивізіоні.

Спонсор пішов, а ЧС-2027 під питанням

Повернення Росії спричинило й організаційну та фінансову кризу. Шведська компанія AJ Produkter, яка 37 років була офіційним спонсором світової першості, оголосила про відкликання своїх логотипів і припинення співпраці з турніром 2027 року.

"Ми маємо давнє партнерство з IIHF протягом 37 років, тому ми ухвалили це рішення після рішення суду. У багатьох бізнесах бувають складні рішення, але це було дуже легко прийняти", — заявив головний виконавчий директор AJ Products Девід Брей.

Під загрозою, за даними видання, опинилося й проведення чоловічого Чемпіонату світу 2027, який мають провести з 14 до 30 травня в Німеччині. Німецька федерація висловила занепокоєння через безпеку та додаткові витрати, а приймаюча сторона нібито вже розглядає юридичні варіанти відмови від проведення турніру.

Раніше ми писали, що американський хокеїст достроково розірвав контракт з клубом із РФ. Він злякався постійних повітряних тривог.

Нагадаємо, що найуспішніший хокейний клуб України гратиме у Польщі.