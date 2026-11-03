"Конь был бы в шоке": образ Оксаны Билозир вызвал критику в сети (видео)
69-летняя украинская певица и бывшая депутатка Оксана Билозир подверглась критике в сети из-за своего образа во время концерта в Трускавце. Пользователи оставили множество комментариев под видео, на котором артистка появилась в обтягивающих лосинах.
Соответствующий ролик с выступления был опубликован в TikTok. Белозир продемонстрировала откровенный наряд, который вызвал возмущение у украинцев. По мнению пользователей сети, певице следует пересмотреть свой концертный гардероб.
Как выглядела Билозир
Для выступления в Трускавце артистка выбрала черный костюм с облегающими лосинами и блузкой с золотым декольте. Звезда дополнила образ распущенными волосами и макияжем с акцентом на глаза.
Пользователи сети бурно отреагировали на сценический образ Билозир. Некоторые считают, что певица выбрала неудачный наряд и ей стоит пересмотреть свой гардероб.
- "Мы еще не оправились от костюма Оли Цыбульской, а тут уже новое потрясение!";
- "Голос и песня хороши, но этот гусарский костюм меня добил";
- "Штаны как у Котузова";
- "Конь бы был в шоке";
- "Может, у нее чемодан украли и собрали то, что успели";
- "Что это за штаны?".
Оксана Билозир — кратко о звезде
На сегодняшний день Билозир активно дает концерты и даже ездит с выступлениями на фронт, поддерживая боевой дух украинских военных.
Кроме того, артистка училась в Украинской дипломатической академии. В 2004 году она стала народным депутатом и входила в фракцию "Наша Украина".
Также Билозир занимала пост министра культуры и искусств с 4 февраля по 16 мая 2005 года. С 16 мая по 27 сентября того же года певица была назначена министром культуры и туризма.
Что касается личной жизни, то первым мужем Билозир был украинский певец Игорь Билозир. Пара поженилась в 1977 году, и у них родился сын Андрей. В 1991 году они развелись.
Во второй раз артистка вышла замуж за директора Дворца "Украина" Романа Недзельского. Однако в конце 2022 года знаменитость развелась. Пара прожила в браке 33 года и имеет общего сына Ярослава.
Напомним, ранее "Фокус" писал, что:
- Оксана Билозир появилась на пляже в Майами, где отдыхала после зарубежного турне. На селфи певица запечатлелась с распущенными волосами.
- Также артистка откровенно рассказала о 20-летних отношениях и браке с композитором Игорем Билозиром. По ее словам, несмотря на взаимную любовь и успешное творческое партнерство, семейная жизнь требовала немалых усилий из-за отсутствия собственного личного пространства.
Кроме того, знаменитость рассказала, как ей удалось дважды получить статус участника боевых действий за свою жизнь.