"Конь был бы в шоке": образ Оксаны Билозир вызвал критику в сети (видео)

69-летняя украинская певица и бывшая депутатка Оксана Билозир подверглась критике в сети из-за своего образа во время концерта в Трускавце. Пользователи оставили множество комментариев под видео, на котором артистка появилась в обтягивающих лосинах.

Соответствующий ролик с выступления был опубликован в TikTok. Белозир продемонстрировала откровенный наряд, который вызвал возмущение у украинцев. По мнению пользователей сети, певице следует пересмотреть свой концертный гардероб.

Как выглядела Билозир

Для выступления в Трускавце артистка выбрала черный костюм с облегающими лосинами и блузкой с золотым декольте. Звезда дополнила образ распущенными волосами и макияжем с акцентом на глаза.

Пользователи сети бурно отреагировали на сценический образ Билозир. Некоторые считают, что певица выбрала неудачный наряд и ей стоит пересмотреть свой гардероб.

"Мы еще не оправились от костюма Оли Цыбульской, а тут уже новое потрясение!";

"Голос и песня хороши, но этот гусарский костюм меня добил";

"Штаны как у Котузова";

"Конь бы был в шоке";

"Может, у нее чемодан украли и собрали то, что успели";

"Что это за штаны?".

Видео дня

Белозир подвергся критике в сети Фото: TikTok Белозир подвергся критике в сети Фото: TikTok Белозир подвергся критике в сети Фото: TikTok

Оксана Билозир — кратко о звезде

На сегодняшний день Билозир активно дает концерты и даже ездит с выступлениями на фронт, поддерживая боевой дух украинских военных.

Кроме того, артистка училась в Украинской дипломатической академии. В 2004 году она стала народным депутатом и входила в фракцию "Наша Украина".

Также Билозир занимала пост министра культуры и искусств с 4 февраля по 16 мая 2005 года. С 16 мая по 27 сентября того же года певица была назначена министром культуры и туризма.

Что касается личной жизни, то первым мужем Билозир был украинский певец Игорь Билозир. Пара поженилась в 1977 году, и у них родился сын Андрей. В 1991 году они развелись.

Во второй раз артистка вышла замуж за директора Дворца "Украина" Романа Недзельского. Однако в конце 2022 года знаменитость развелась. Пара прожила в браке 33 года и имеет общего сына Ярослава.

Семья Билозир Фото: Instagram

Напомним, ранее "Фокус" писал, что:

Оксана Билозир появилась на пляже в Майами, где отдыхала после зарубежного турне. На селфи певица запечатлелась с распущенными волосами.

Также артистка откровенно рассказала о 20-летних отношениях и браке с композитором Игорем Билозиром. По ее словам, несмотря на взаимную любовь и успешное творческое партнерство, семейная жизнь требовала немалых усилий из-за отсутствия собственного личного пространства.

Кроме того, знаменитость рассказала, как ей удалось дважды получить статус участника боевых действий за свою жизнь.