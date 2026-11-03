"Кінь був би в шоці": образ Оксани Білозір викликав критику у мережі (відео)

69-річна українська співачка та ексдепутатка Оксана Білозір натрапила на критику у мережі через свій образ під час концерту у Трускавці. Користувачі залишили безліч коментарів під відео, на якому артистка показалася в обтислих лосинах.

Відповідний ролик з виступу оприлюднили у TikTok. Білозір продемонструвала відвертий костюм, який викликав обурення в українців. На думку користувачів мережі, співачці потрібно переглянути свій концертний гардероб.

Як виглядала Білозір

Для виступу у Трускавці артистка обрала чорний костюм з обтислими лосинами та сорочкою із золотим декольте. Зірка доповнила образ розпущеним волоссям та макіяжем з акцентом на очі.

Користувачі мережі бурхливо відреагували на сценічний образ Білозір. Дехто вважає, що співачка обрала невдалий костюм і їй варто переглянути свій гардероб.

"Ми ще від костюму Олі Цибульської не відійшли, а тут нове потрясіння!";

"Голос і пісня гарні, але цей гусарський костюм мене добив";

"З Котузова штани";

"Кінь би був у шоці";

"Може, у неї валізу вкрали та зібрали, що встигли";

"Це що за штани?".

Видео дня

Білозір розкритикували у мережі Фото: TikTok Білозір розкритикували у мережі Фото: TikTok Білозір розкритикували у мережі Фото: TikTok

Оксана Білозір — коротко про зірку

На сьогодні Білозір активно дає концерти і навіть їздить виступати на фронт, підтримуючи бойовий дух українських військових.

Крім цього, артистка навчалась в Українській дипломатичній академії. У 2004 році вона стала народною депутаткою і була у фракції "Наша Україна".

Також Білозір була міністеркою культури й мистецтв з 4 лютого по 16 травня 2005 року. З 16 травня по 27 вересня того ж року – співачку було обрано міністеркою культури й туризму.

Щодо особистого життя, то першим чоловіком Білозір був український співак Ігор Білозір. Пара одружилася у 1977 році і в них народився син Андрій. У 1991-му вони розлучились.

Вдруге артистка вийшла заміж за директора Палацу "Україна" Романа Недзельського. Однак наприкінці 2022 року знаменитість розлучилась. Пара була у шлюбі 33 роки і має спільного сина Ярослава.

Родина Білозір Фото: Instagram

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Оксана Білозір показалася на пляжі в Маямі, де відпочивала після закордонного туру. На селфі співачка засвітилась із розплетеним волоссям.

Також артистка відверто розповіла про 20-річні стосунки та шлюб із композитором Ігорем Білозіром. За її словами, попри взаємне кохання та успішне творче партнерство, сімейне життя вимагало чималих зусиль через відсутність власного приватного простору.

Крім того, знаменитість пояснила, яким чином за своє життя двічі отримала статус учасника бойових дій.