Нельзя работать "в развалочку": Зеленский высказался по поводу ситуации с водой и электричеством в Киеве

Президент Владимир Зеленский заявил, что руководство "Киевводоканала" должно работать больше и быстрее, а если потребуется, то его следует сменить. Также глава государства обратил внимание на перекрытие дороги в Киеве и отметил, что "это сигнал о проблемах".

В интервью ТСН Зеленский рассказал, что энергетики ежедневно занимаются проблемами с электричеством. Он и премьер-министр ежедневно обсуждают этот вопрос, проводят телеконференции, к которым привлекается и министр энергетики. Накануне, по его словам, он просил премьера собрать мэра Киева и представителей водоканала.

"Если нужно сменить руководство водоканала — пусть меняют. Одних слов о том, что мы готовы и будем работать круглосуточно, недостаточно", — сказал президент.

Как решили проблему с перекрытой дорогой

Президент также рассказал о протесте в столице. По его словам, накануне люди перекрыли одну из дорог в Киеве. Он разговаривал с премьером и позвонил министру внутренних дел, который сообщил, что полиция уже поработала на месте.

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По словам Зеленского, часть людей действительно долгое время оставалась без электричества, а на энергетическом объекте не хватало работников. "Нельзя проводить ремонт в развалочку, как говорится", — сказал он.

Президент рассказал, что полицейские быстро связали протестующих с электриками и привели всех на объект. После этого, по его словам, всё заработало, а люди разошлись.

"Перекрывать — это точно не выход", — подчеркнул Зеленский. В то же время он назвал правильным сигналом то, что люди разошлись, увидев, что на месте находятся работники и ведется ремонт.

Президент поблагодарил все группы и команды, которые работают. "Такова ситуация, война. Нужно работать вместе", — подытожил он.

Отметим, что Фокус писал об атаках РФ на энергетику, произошедших 3 ноября. Глава Минэнерго Денис Шмыгаль сообщил, что россияне запустили по Украине 17 баллистических ракет, 59 крылатых ракет и почти 30 дронов, при этом нанося удары преимущественно по энергетической системе. Выяснилось, что пострадали подстанции возле Хмельницкой АЭС: по ним нанесли удар три дрона.

До этого в НЭК "Укрэнерго" заявили, что россияне 20 раз за сутки наносили удары по энергетической инфраструктуре, поэтому отключения могут длиться более 14 часов.