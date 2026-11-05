Не можна працювати "в розвалочку": Зеленський висловився щодо ситуації з водою та світлом у Києві

Президент Володимир Зеленський заявив, що менеджмент "Київводоканалу" має працювати більше й швидше, а якщо потрібно, то його слід змінювати. Також голова державі помітив перекриття дороги у Києві й зазначив, що "це сигнал про проблеми".

В інтерв'ю ТСН Зеленський розповів, що проблемами з електрикою щодня займаються енергетики. Він і прем'єр-міністр щодня про це розмовляють, проводять селектори, залучений і міністр енергетики. Напередодні, за його словами, він просив прем'єра зібрати мера Києва та представників водоканалу.

"Якщо треба міняти менеджмент водоканалу — хай міняють. Одних слів, що ми готові, ми будемо працювати 24 на 7, недостатньо", — сказав президент.

Як вирішили ситуацію з перекритою дорогою

Президент також розповів про протест у столиці. За його словами, напередодні люди перекрили одну з доріг у Києві. Він говорив із прем'єром і телефонував міністру внутрішніх справ, який повідомив, що поліція вже попрацювала на місці.

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За словами Зеленського, частина людей дійсно довго не мала електрики, а на енергетичному об'єкті не вистачало працівників. "Не можна ремонтувати в розвалочку, як то кажуть", — сказав він.

Президент розповів, що поліцейські швидко з'єднали протестувальників з електриками й привели всіх на об'єкт. Після цього, за його словами, усе запрацювало, а люди розійшлися.

"Перекривати — це точно не шлях", — наголосив Зеленський. Водночас він назвав правильним сигналом те, що люди розійшлися, коли побачили, що на місці є працівники й ремонт іде.

Президент подякував усім групам і командам, які працюють. "Така ситуація, війна. Потрібно працювати разом", — підсумував він.

Зазначимо, Фокус писав про атаки РФ на енергетику, які стались 3 листопада. Глава Міненерго Денис Шмигаль повідомив, що росіяни запустили по Україні 17 балістичних ракет, 59 крилатих та майже 30 дронів, і при цьому били переважно по енергетичній системі. З'ясувалось, що постраждали підстанції біля Хмельницької АЕС: по них вдарили три дрони.

Перед цим в НЕК "Укренерго" заявили, що росіяни 20 разів за добу атакували енергетичну інфраструктуру, тому відключення можуть тривати понад 14 годин.