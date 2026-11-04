Наступление под прикрытием тумана: где Россия давит, а где ВСУ перехватывают инициативу — ситуация на фронте

Россия сосредоточила в Донецкой области наибольшую часть своих войск и наступает в районе Доброполья и Гуляйполя в Запорожской области. В то же время ВСУ контратакуют, отвоевывают позиции и могут создать угрозу тылу оккупантов. Где удалось притормозить российское наступление и как обе армии используют осенние туманы — выяснял Фокус.

Российские войска продолжают оказывать давление в Донецкой области, при этом на отдельных участках фронта украинские силы восстанавливают свои позиции. Согласно сводке Генштаба ВСУ на утро 4 ноября, за предыдущие сутки произошло 208 боевых столкновений, в том числе 24 — на Константиновском направлении, 15 — на Покровском и девять — на Славянском. Американский Институт изучения войны (ISW) сообщил о продвижении Сил обороны в Пескуновке и Рай-Александровке в Донецкой области, а также о восстановлении контроля над позициями к северу от Сум.

Несмотря на локальные успехи ВСУ, Донецкая область остается главным приоритетом российского наступления. По оценке военного эксперта Александра Коваленко, которую он привёл в беседе с Фокусом, из примерно 720 тысяч военных группировки противника более 320 тысяч сосредоточены именно в Донецкой области — то есть более двух из каждых пяти.

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Ситуация в Донецкой области: куда стремится проникнуть враг, а где ВСУ наносят контратаки

Сегодня высокая активность российских войск наблюдается на Добропольском участке фронта. Именно на этом участке Донецкой области, как отметил Коваленко, противник ведет наиболее интенсивные штурмовые действия. Происходят попытки проникновения россиян в город Доброполье. Противник пытается обойти населенный пункт одновременно с двух направлений: восточного и западного. Одновременно оккупанты наступают еще и с южной стороны. Враг пользуется осенними погодными условиями, в частности туманом, для попыток проникнуть на украинские позиции. Ситуация там сложная, но Силы обороны Украины прилагают усилия для её стабилизации.

В Константиновке сейчас идут бои в черте города. Ситуация там постоянно меняется: одни и те же позиции в течение суток переходят как в сторону врага, так и в сторону ВСУ. По словам военного эксперта, столкновения там интенсивные, но в целом ситуация стабильна. Относительно контролируемой является обстановка на восточном фланге Славянско-Краматорской агломерации, где удалось затормозить продвижение российских войск и частично уравновесить фронт.

"Сейчас даже ведутся контратаки вдоль южного берега Северского Донца. Особенно в районе "Меловая флора" (заповедник), и это как раз играет нам на руку. А севернее Славянско-Краматорской агломерации, то есть на бывшем Лиманском направлении, которое Третий армейский корпус своими действиями в рамках операции "Вивальди" отрезал, боевые действия уже ведутся более интенсивно по нашей инициативе. Происходят контратакующие встречные боевые действия", — рассказал Фокусу Коваленко.

В Запорожской области ВСУ наступают вдоль рек и угрожают тылу оккупантов

Проблемным сегодня является и Гуляйпольское направление фронта (Запорожская область). Как подчеркнул военный эксперт, поскольку там фронт небольшой, то противник держит его в постоянном напряжении. Россияне пытаются наступать в районе Степногорского плацдарма, не прекращают попыток проникнуть в Орехов. Но наибольшая интенсивность столкновений наблюдается именно в районе Гуляйполя.

"Там у них даже наблюдаются тактические продвижения, в то время как на Степногорском плацдарме и Ореховском направлении они находятся в состоянии стагнации. Но так же, как и в случае с Донецкой областью, чуть севернее (ближе к административной границе с Днепропетровской областью) ситуация меняется. Силы обороны Украины ведут довольно активные контратакующие действия, продвигаются вдоль рек Мокрые Ялы, Ворона, Янчул. Россияне наступают через Гуляйпольское направление к Верхней Терсе, а мы давим с севера, в некотором смысле даже заходя им в тыл", — продолжает эксперт.

В перспективе, если ситуация на этом пограничном участке вдоль указанных рек будет развиваться в том же духе, то возникнет опасность оказаться в тылу противника на Гуляйпольском участке фронта. Коваленко прогнозирует, что это может обернуться катастрофой для оккупантов.

Основное направление наступления российских оккупантов по-прежнему сосредоточено на участке от Константиновского и Покровского до Гуляйпольского направлений. Они, как пояснил военный эксперт Олег Жданов, объединяют вражескую группу войск "Центр", ведущую наступательные действия. Они пытаются выполнить задачи, которые позволили бы Путину объявить о завершении так называемой "СВО". Речь идет о плане полного захвата Донецкой области, а также о том, что для главы Кремля огромным преимуществом стало бы взятие Запорожья.

"Операция „Вивальди“ фактически наполовину сорвала стратегический замысел российского Генштаба, поскольку попытку сформировать северный плацдарм в Донецкой области для масштабного захвата городов-крепостей (Славянска, Краматорска) мы ликвидировали. А на юге, скорее всего, российское командование решило хоть в каком-то месте добиться положительных результатов. Поэтому бросило туда немало сил, речь идет даже не столько о бронетехнике, сколько о проведении "мясных штурмов", — рассказал Фокусу Жданов.

Военный эксперт пояснил, что в настоящее время противник редко применяет тяжелую технику не столько из-за погодных условий, сколько в связи с дефицитом топлива. На это повлияло и дизельное соглашение Трампа с Россией, в результате которого в сторону США была направлена довольно значительная партия дизельного топлива — не менее пяти танкеров. Свою роль играют и украинские "мидлстрайки". На днях "Азов" сообщил об атаках на более чем сотню поездов в оперативной глубине. А именно железная дорога является основным видом транспорта для логистики России. Сказываются и удары по российским НПЗ. Поэтому врагу просто не хватает топлива, чтобы заправить свою технику и вывести её на поле боя.

ВСУ проводят контратаку к северу от Сум и укрепили позиции под Купянском

На днях украинским войскам удалось закрепиться к северу от Сум. Там ВСУ проводят контратакующие действия. Речь идет о зоне присутствия оккупантов вдоль реки Снагисть (левый и правый берег). Как уточнил военный эксперт, отмечается, что там велись встречные контратакующие действия в районе Юнаковки и Андреевки. Эту информацию подтвердили независимые мониторинговые группы. А ISW на основе геолокационных снимков сообщает, что ВСУ смогли закрепиться к северу от Сум. Был зафиксирован вражеский огонь по украинской позиции к юго-западу от села Андреевка. До этого оккупанты утверждали, что этот участок находится под их контролем.

"Сами же российские военные корреспонденты заявляют о том, что Силы обороны Украины активизировались и российским войскам пришлось оставить некоторые позиции. Геолокационные координаты этих позиций не раскрываются, что логично, поскольку пока эти действия проводятся в режиме информационного молчания. Но сам факт того, что это происходит в районе Андреевки и Юнаковки, подтверждается", — отметил Коваленко.

А вот Олег Жданов отмечает, что в Сумской области ВСУ ведут боевые действия с периодическим успехом. Он пояснил, что украинская армия выполняет там главную задачу, которая заключается в недопущении потери своих позиций и предотвращении продвижения врага на расстояние, позволяющее оккупантам вести огонь из артиллерии. То есть, чтобы у них не было возможности обстреливать административный центр — Сумы.

"Россияне также своими попытками захвата новых территорий на неприоритетных направлениях (Сумская и Харьковская области) пытаются отвлечь наши резервы, чтобы мы были вынуждены перебрасывать туда дополнительные силы. Поэтому мы там ведем активную оборону и проводим рейдовые операции. Наши рейдовые отряды осуществляют инфильтрацию и наносят удары в тыл и по флангам российским оккупантам. Яркий пример — операция "Велес" на Купянском направлении, когда были использованы трубы, которые задействовали россияне", — говорит Жданов.

Ситуация в районе Купянска в Харьковской области сегодня остается стабильной. "Хартия" проводит "зачистку" Дворичанского плацдарма. На этом участке ВСУ значительно укрепили свои позиции. Также удалось свести к минимуму угрозу проникновения в Купянск через подземные коммуникации. Россияне тем временем пытаются пробраться в Купянск-Вузловой, в район Кившаровки. Однако пока оккупационной армии это не удается. Украинские защитники блокируют их в зоне от Песчаного до Куриловки.

"Если говорить о другой части Харьковской области, то на Волчанском направлении существенных изменений не наблюдается. Ситуация там продолжает оставаться в тупике. Однако россияне пытались прорваться в район Казачьей Лопани и закрепиться там. Сейчас там проводятся стабилизационные мероприятия, ведется дистанционная зачистка, а также прямые встречные действия", — сообщил Коваленко.

Фронт стал менее динамичным: как погода влияет на тактику обеих армий

Погодные условия на пятом году войны уже практически не оказывают существенного влияния на ситуацию на фронте. И оккупационная армия, и ВСУ научились приспосабливаться к ним: у обеих сторон, в зависимости от времени года, есть как преимущества, так и недостатки, связанные с погодой. Когда преобладает туман, как сейчас, украинские защитники реже используют беспилотники. Противник пытается этим воспользоваться и предпринимает попытки продвижения. Аналогично действуют и Силы обороны. Когда оккупанты проникают под покровом тумана, ВСУ в это время проводят контратакующие действия.

"У каждого сезона есть свои минусы и плюсы, которыми мы пользуемся. Когда стало меньше "зеленки", враг стал более заметным. А значит, мы сможем лучше контролировать ситуацию, но и они тоже действуют соответственно. Мы уже адаптировались к этому, поэтому погода не оказывает глобального влияния на фронт", — считает Коваленко.

Российское командование будет стремиться до наступления морозов загнать свои войска в населенные пункты, чтобы не зимовать на открытой местности. Олег Жданов подчеркнул, что остаться зимой в поле для оккупантов станет худшим сценарием. Подводя итоги, он констатировал, что по сравнению с прошлым годом фронт сегодня менее динамичен. Глубоких прорывов у противника нет, последний был в направлении Доброполья, но ВСУ его ликвидировали.

Напомним, что россияне все чаще увеличивают количество систем спутниковой радиоэлектронной борьбы, которые мешают работе Starlink. Система охватывает площадь почти 25 квадратных километров. Враг всё чаще использует эту систему вдоль линии фронта. Сегодня комплекс РЭБ — это не несколько прицепов на одной локации, его основу составляют спутниковые прямофокусные антенны диаметром 1 метр.

Ранее сообщалось, что потери противника на поле боя бьют новые рекорды. В течение октября противник понес самые большие месячные потери за всё время полномасштабной войны. ISW подсчитало, что российская армия потеряла 54 400 человек (убитыми или тяжело ранеными). Четыре месяца подряд этот показатель превышает 40 тысяч.