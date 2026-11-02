Россияне нашли способ подавлять Starlink на обширных территориях: что известно о новой угрозе, — "Флеш"

Российские войска активно увеличивают количество комплексов радиоэлектронной борьбы (РЭБ), направленных против спутниковой связи, пытаясь нарушить работу терминалов Starlink вдоль линии фронта и на оккупированных территориях.

Советник по вопросам развития оборонных технологий Сергей "Флеш" Бескрестнов рассказал о том, как противник маскирует это оборудование, и назвал ключевые признаки, по которым его можно обнаружить.

По словам эксперта, современные комплексы РЭБ для противодействия спутниковой связи действуют в радиусе, охватывающем примерно 25 квадратных километров. Враг уже развернул такие системы для защиты почти всех объектов критической инфраструктуры в оккупированном Крыму, а также всё чаще размещает их непосредственно вдоль линии соприкосновения.

Бескрестнов отмечает, что старые громоздкие комплексы, состоявшие из шести отдельных прицепов, постепенно уходят в прошлое. Более новые системы работают в диапазоне частот 14,0–14,5 ГГц и тщательно замаскированы.

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"Основу комплекса составляют спутниковые прямофокусные антенны диаметром около метра. При любом маскировании они должны иметь открытую видимость в зените, поэтому маскировка имеет ограничения", — подчеркнул советник.

Для эффективного выявления таких комплексов подразделениям аэроразведки следует обращать внимание на места скопления грузовиков — где среди десятков машин несколько могут содержать оборудование, — а также на прицепы, оснащенные антеннами, которые могут быть рассредоточены по местности. Кроме того, средства РЭБ могут скрывать под навесами из поликарбоната, пленкой или внутри непрозрачных теплиц, поскольку использование обычных маскировочных сеток в тыловых районах сразу привлекает внимание.

Советник также опроверг распространенное мнение о том, что такое оборудование обязательно требует подключения к мощной стационарной инфраструктуре.

"Многие пишут об огромной потребляемой мощности и необходимости установки комплекса вблизи силовых подстанций. Это не так. Комплекс может работать даже от генераторов", — подытожил Сергей Бескрестнов.

Напомним, по словам Бескрестнова, российские дроны со специальной кумулятивной боеголовкой могут представлять угрозу для вантов, на которых удерживаются конструкции мостов.

Кроме того, "Флеш" рекомендует не поддаваться ложному оптимизму и не думать, что у противника стало меньше реактивных дронов.